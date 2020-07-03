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Станислав Зась: не бывает, чтобы с неба упало и всё. Надо работать каждый день и крепить свою независимость

03 июля 2020 17:47
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Новости Беларуси. Сегодня Беларусь в Европе, да и мире прочно ассоциируется с миром и безопасностью. Что символично, «Минская переговорная площадка» в дипломатии стала синонимом мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась: не бывает, чтобы с неба упало и всё. Надо работать каждый день и крепить свою независимость-1

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:
Люди очень быстро привыкают к хорошему. Что можно спокойно жить, работать, растить детей. И так и должно быть. Но за всем этим, конечно, нельзя забывать, что это не просто так. Не бывает, знаете, с неба упало и все. Над этим надо работать каждый день и крепить свою независимость. Это актуально и в наши годы.

# День Независимости # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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