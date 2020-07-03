Станислав Зась: не бывает, чтобы с неба упало и всё. Надо работать каждый день и крепить свою независимость

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Люди очень быстро привыкают к хорошему. Что можно спокойно жить, работать, растить детей. И так и должно быть. Но за всем этим, конечно, нельзя забывать, что это не просто так. Не бывает, знаете, с неба упало и все. Над этим надо работать каждый день и крепить свою независимость. Это актуально и в наши годы.