«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости

Новости Беларуси. 3 июля у столицы появилась еще одна новая визитная локация – мультимедийный фонтан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск – это европейский город со славянской душой.

Праздновать День Независимости Беларуси приезжают даже иностранцы.

Нравится концерт, нравится Беларусь.

Конечно, нам очень приятно выступать на таких мероприятиях. Очень атмосферно!

Это сближает, сплочает людей.

Такие концерты нас объединяют, особенно молодежь и более старшее поколение.

Мы мирно живем, у нас все хорошо. Мирное небо над нами, мы чтим наших ветеранов, нашу память.

Это всегда счастье, когда мирное небо, дети растут здоровыми, счастливыми и с будущим.