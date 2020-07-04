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«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости

04 июля 2020 12:20
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Новости Беларуси. 3 июля у столицы появилась еще одна новая визитная локация – мультимедийный фонтан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск – это европейский город со славянской душой.

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-1

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-3

Праздновать День Независимости Беларуси приезжают даже иностранцы.

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-6

Нравится концерт, нравится Беларусь.

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-9

Конечно, нам очень приятно выступать на таких мероприятиях. Очень атмосферно!

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-12

Это сближает, сплочает людей.

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-15

Такие концерты нас объединяют, особенно молодежь и более старшее поколение.

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-18

Мы мирно живем, у нас все хорошо. Мирное небо над нами, мы чтим наших ветеранов, нашу память.

«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости-21

Хотели поздравить Беларусь с праздником, потому что мы живем в Республике Беларусь и мы хотим гордиться этой страной. Поэтому посетили этот концерт.

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# День Независимости # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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