«Хотим гордиться этой страной». Люди на улицах Минска рассказали, что для них значит День Независимости

Новости Беларуси. 3 июля у столицы появилась еще одна новая визитная локация – мультимедийный фонтан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск – это европейский город со славянской душой.
Новости Беларуси. 3 июля у столицы появилась еще одна новая визитная локация – мультимедийный фонтан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск – это европейский город со славянской душой.
Праздновать День Независимости Беларуси приезжают даже иностранцы.
Нравится концерт, нравится Беларусь.
Конечно, нам очень приятно выступать на таких мероприятиях. Очень атмосферно!
Это сближает, сплочает людей.
Такие концерты нас объединяют, особенно молодежь и более старшее поколение.
Мы мирно живем, у нас все хорошо. Мирное небо над нами, мы чтим наших ветеранов, нашу память.
Хотели поздравить Беларусь с праздником, потому что мы живем в Республике Беларусь и мы хотим гордиться этой страной. Поэтому посетили этот концерт.
Читайте также:
МВД Беларуси о праздновании Дня Независимости: «Оперативная обстановка в стране была спокойной»
Акция «Споём гимн вместе» и красочный салют. Видеофакт, как отмечали День Независимости в Минске
«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске
Это всегда счастье, когда мирное небо, дети растут здоровыми, счастливыми и с будущим.
Теплота, которая есть здесь, окрыляет, и люди радуются. Это самое главное.