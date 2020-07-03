Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем вместе с сотнями белорусов принял Александр Лукашенко.

Корреспондент Алена Сырова работает на месте. Она расскажет, как это было и поделится атмосферой.

Алена Сырова, корреспондент:

Мы сейчас находимся в эпицентре праздничных торжеств. Завершилось торжественное шествие «Беларусь помнит». К акции присоединился и глава государства вместо со своими сыновьями. Он возложил цветы к монументу на площади Победы.

Сама церемония получилась очень трогательной. Наверное, благодаря тому, что сегодня на площади собрались белорусы самых разных поколений. И абсолютно у каждого из нас есть поводы для гордости за нашу страну.