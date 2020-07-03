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Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было

03 июля 2020 09:12
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Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости. Уже завершилось центральное событие праздничного дня – патриотическое шествие «Беларусь помнит» и церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-1

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-3

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-5

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-7

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-9

Участие в нем вместе с сотнями белорусов принял Александр Лукашенко.

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Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-12

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-14

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-16

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-18

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-20

Корреспондент Алена Сырова работает на месте. Она расскажет, как это было и поделится атмосферой.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-23

Алена Сырова, корреспондент:
Мы сейчас находимся в эпицентре праздничных торжеств. Завершилось торжественное шествие «Беларусь помнит». К акции присоединился и глава государства вместо со своими сыновьями. Он возложил цветы к монументу на площади Победы.

Сама церемония получилась очень трогательной. Наверное, благодаря тому, что сегодня на площади собрались белорусы самых разных поколений. И абсолютно у каждого из нас есть поводы для гордости за нашу страну.

Мы пообщались с теми, кто сегодня пришел на праздник. Подробности в видеоматериале.

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-26

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-28

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-30

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-32

Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было-34

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# День Независимости # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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