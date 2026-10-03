Новости по тегу #Виктория Альшевская

В основе картины – подлинная трагедия деревни Орешники Смолевичского района, где зимой 1943-го каратели уничтожили все мужское население. Сценарий к фильму написала Ирина Передня.
Картина режиссера Виктории Альшевской «Нерассказанная война. Женская доля» завоевала один из главных призов и специальный приз Национального центра исторической памяти при Президенте России.
Таланты, смекалку и сноровку участниц оценивает компетентное жюри. За кого судьи отдадут свои голоса, узнаем 6 декабря в эфире телеканала «РТР-Беларусь».
Заветную статуэтку получила творческая команда нашего телеканала за документальный фильм «Республика со звездочкой: время побеждать».
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