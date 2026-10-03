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Новости по тегу #Виктория Альшевская

Фильм СТВ «Нерассказанная война. Женская доля» завоевал спецприз Национального центра исторической памяти при Президенте России
03 октября 2026 13:46

Фильм СТВ «Нерассказанная война. Женская доля» завоевал спецприз Национального центра исторической памяти при Президенте России

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»
03 октября 2026 10:39

Документальный фильм СТВ удостоен двух наград на престижном кинофоруме «Евразия.DOC»

Победит только одна – финал реалити «Есть девчонка одна» снимают в Минске
31 октября 2025 17:51

Победит только одна – финал реалити «Есть девчонка одна» снимают в Минске

Документальный проект СТВ – среди победителей IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов!
29 сентября 2025 18:58

Документальный проект СТВ – среди победителей IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов!

Меньше суток до открытия «Славянского базара»! Показываем, как преобразился город к фестивалю
11 июля 2023 18:32

Меньше суток до открытия «Славянского базара»! Показываем, как преобразился город к фестивалю

«Что-то о прошлом». Команда СТВ подготовила к Новому году настоящий квартирник из 1990-х
31 декабря 2022 14:08

«Что-то о прошлом». Команда СТВ подготовила к Новому году настоящий квартирник из 1990-х

«Поставили несколько капельниц». Что такое медовый месяц для диабетика?
12 ноября 2021 15:35

«Поставили несколько капельниц». Что такое медовый месяц для диабетика?

«Есть такие условные разрешения». Сколько алкоголя можно при сахарном диабете?
12 ноября 2021 14:35

«Есть такие условные разрешения». Сколько алкоголя можно при сахарном диабете?

«Важно научиться контролировать своё психоэмоциональное состояние». От чего у диабетиков может повысится сахар?
12 ноября 2021 14:17

«Важно научиться контролировать своё психоэмоциональное состояние». От чего у диабетиков может повысится сахар?

«Я потеряла семь килограмм». По каким симптомам можно понять, что человек болен диабетом?
12 ноября 2021 14:10

«Я потеряла семь килограмм». По каким симптомам можно понять, что человек болен диабетом?

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника
04 июля 2020 13:17

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника

«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске
03 июля 2020 20:33

«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске