Александр Лукашенко: «Война, скорее всего, не начнётся с агрессии извне, она начнётся изнутри»

Новости Беларуси. Главная ценность белорусской армии – люди, для которых защита родного дома является профессией и смыслом жизни. Об этом 8 июля Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства вручил выпускникам-отличникам специальные листы об объявлении благодарности Президента. Генеральские погоны из рук главнокомандующего получили представители высшего офицерского состава. Александр Лукашенко подчеркнул, что относит эту церемонию к событиям государственной важности. Ведь то, что сейчас происходит вокруг нашей страны – неприкрытая агрессия. Потому ключевую позицию в защите национальной безопасности занимают верность долгу, интеллект и профессиональные знания наших военных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось.

У нас нет такой цели, чтобы воевать, мы – люди военные, поэтому знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю.

Не знаю, говорили вам в академии или нет, скорее всего, говорили, о том, что теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Вы прекрасно понимаете, что война, скорее всего, не начнется с агрессии извне, она начнется изнутри. Начнется разрушением умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране, и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили, в этом суть нашей Концепции национальной безопасности.

Я вижу в вас офицеров-патриотов, людей чести и долга и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси.