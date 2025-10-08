Это серьёзный урок для Туска – Гигин о закрытии Польшей границы с Беларусью

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Они предъявляли нам условия, а в итоге вынуждены были, как побитый тигр, который уже отжил свое, идти на попятную, и вот эта обгорелая кошка вынуждена была снимать блокаду с границы. Мы это должны постоянно напоминать, что, если вы к нам полезете по любому вопросу, вы ровно так же и получите. Ни на какие односторонние уступки мы не пойдем, никакими интересами своими мы поступаться не будем. А почему? А ради чего? Польша? Санкции? Так от них Европейский союз больше проигрывает. Наш Батька детально, абсолютно спокойно разложил всю ситуацию по санкциям. Как мы переориентируем свою экономику. Да, какой-нибудь Чалый может и дальше рассказывать, что завтра наша экономика рухнет. Мы это уже слышали не первый год. С военной точки зрения – а, поляки повоевать хотят. Так а никто в пинг-понг играть не будет. Никто не будет обмениваться ударами. Тактическое ядерное оружие. Вы не верите, что оно у нас есть? Хотите проверить? Вряд ли вы хотите это проверить. Поэтому ответ будет жесткий. И то, что Дональд Туск получил по своей обнаглевшей морде от Беларуси и Китая, я думаю, это очень серьезный урок. Поймут ли это польские элиты? Я не уверен в их благоразумии. Это абсолютно такого же формата люди, как и Макрон. Они ничего с первого раза не понимают. Но тем не менее зарубочку, я думаю, оставить можно.
Читайте также:
Зеленский не наносит удары по Беларуси. Почему? Гигин объяснил
Вадим Гигин о том, что такое белреализм и при чем тут фильм «Классная»
Гигин: белорусский народ чувствует, кто его друг, а кто – враг