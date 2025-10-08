Это серьёзный урок для Туска – Гигин о закрытии Польшей границы с Беларусью

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Они предъявляли нам условия, а в итоге вынуждены были, как побитый тигр, который уже отжил свое, идти на попятную, и вот эта обгорелая кошка вынуждена была снимать блокаду с границы. Мы это должны постоянно напоминать, что, если вы к нам полезете по любому вопросу, вы ровно так же и получите. Ни на какие односторонние уступки мы не пойдем, никакими интересами своими мы поступаться не будем. А почему? А ради чего? Польша? Санкции? Так от них Европейский союз больше проигрывает. Наш Батька детально, абсолютно спокойно разложил всю ситуацию по санкциям. Как мы переориентируем свою экономику. Да, какой-нибудь Чалый может и дальше рассказывать, что завтра наша экономика рухнет. Мы это уже слышали не первый год. С военной точки зрения – а, поляки повоевать хотят. Так а никто в пинг-понг играть не будет. Никто не будет обмениваться ударами. Тактическое ядерное оружие. Вы не верите, что оно у нас есть? Хотите проверить? Вряд ли вы хотите это проверить. Поэтому ответ будет жесткий. И то, что Дональд Туск получил по своей обнаглевшей морде от Беларуси и Китая, я думаю, это очень серьезный урок. Поймут ли это польские элиты? Я не уверен в их благоразумии. Это абсолютно такого же формата люди, как и Макрон. Они ничего с первого раза не понимают. Но тем не менее зарубочку, я думаю, оставить можно.

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