Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

Новости Беларуси. Белорусы отмечают главный государственный праздник. 3 июля для каждого жителя – дата особенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она служит напоминанием о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства.

В этот день мы вспоминаем тех, кто так много сделал для нас – будущих поколений. Помним и гордимся подвигом защитников нашей родины, а еще гордимся своим настоящим и каждым, кто вносит вклад в развитие государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте от имени белорусского народа поздравить всех вас с Днем Независимости нашей Беларуси. Здесь, на этом священном месте, мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали этот день Великой Победы.

В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою жизнь, поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и быть не могло у потомков древнего славянского народа – сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации. Партизаны, подпольщики, помогающие им мирные жители – миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам. В рядах Минского подполья с врагом боролись тысячи советских минчан.