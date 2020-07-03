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Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

03 июля 2020 08:33
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Новости Беларуси. Белорусы отмечают главный государственный праздник. 3 июля для каждого жителя – дата особенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она служит напоминанием о том, какой ценой были завоеваны независимость и свобода нашего государства.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»-1

В этот день мы вспоминаем тех, кто так много сделал для нас – будущих поколений. Помним и гордимся подвигом защитников нашей родины, а еще гордимся своим настоящим и каждым, кто вносит вклад в развитие государства.

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»-4

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»-6

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте от имени белорусского народа поздравить всех вас с Днем Независимости нашей Беларуси. Здесь, на этом священном месте, мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали этот день Великой Победы.

В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою жизнь, поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и быть не могло у потомков древнего славянского народа – сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. Поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на нашей земле с первого и до последнего дня оккупации. Партизаны, подпольщики, помогающие им мирные жители – миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам. В рядах Минского подполья с врагом боролись тысячи советских минчан. 

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»-11

Сотни героев подполья в Минске замучены в подвалах СД, расстреляны и повешены. И мы не найдем в Европе другой такой город, в котором в условиях жесточайшего оккупационного режима действовало столь массовое движение сопротивления.

Сейчас именно то время, когда нужно, чтобы еще громче звучали имена Ивана Ковалева, Исая Казинца, Дмитрия Короткевича, Владимира Омельянюка, Ивана Кабушкина и многих, многих других. Это настоящие патриоты, реальные, непридуманные герои. Наши соотечественники, которые так мало жили, но так много смогли сделать для нашего Отечества. 

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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