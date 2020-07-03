На фоне этих машин фотографируются чаще. Что за новинки представил БелАЗ и какой самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса?
Новости Беларуси. Все гиганты белорусского автопрома. Выставка продукции машиностроения на Октябрьской площади – одна из самых притягательных праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка очень разнообразная – 76 единиц. Здесь у нас электробусы. Есть на выставке и сельхозтехника, тут расположились погрузчики.
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Больше всего людей предпочитает делать фото на фоне этой техники, в частности на фоне колеса. Речь идет о БелАЗе. Кстати, 1 июля белорусский карьерный самосвал грузоподъемностью в 810 тонн был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой. На выставку привезли экземпляры поменьше – грузоподъемностью 55 тонн, чтобы пощадить покрытие на площади.
Яна Шипко, корреспондент:
Расскажите о новинках, в частности о рекорде, который был зафиксирован в Книге Гиннесса.
Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Сегодня мы представляем некоторые образцы продукции, выпускаемой на БелАзе. К сожалению, все не могли показать, потому что нагрузка на ось сделала бы отрицательную роль с дорогой. Если взять продукцию, которую мы выпускаем, конечно, карьерный самосвал 450 тонн, а когда он груженый – 810 тонн, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Мы в первую очередь делали, чтобы машина была эффективной, высокоинтеллектуальной и безопасной.
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