На фоне этих машин фотографируются чаще. Что за новинки представил БелАЗ и какой самосвал попал в Книгу рекордов Гиннесса?

Выставка очень разнообразная – 76 единиц. Здесь у нас электробусы. Есть на выставке и сельхозтехника, тут расположились погрузчики.

Новости Беларуси. Все гиганты белорусского автопрома. Выставка продукции машиностроения на Октябрьской площади – одна из самых притягательных праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От легендарных бескапотников МАЗ до электробусов. Владимир Янушко рассказал о выставке техники в центре Минска

Больше всего людей предпочитает делать фото на фоне этой техники, в частности на фоне колеса. Речь идет о БелАЗе. Кстати, 1 июля белорусский карьерный самосвал грузоподъемностью в 810 тонн был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой. На выставку привезли экземпляры поменьше – грузоподъемностью 55 тонн, чтобы пощадить покрытие на площади.

Яна Шипко, корреспондент:

Расскажите о новинках, в частности о рекорде, который был зафиксирован в Книге Гиннесса.