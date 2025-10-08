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«Минчанка-2» одержала 4-ю кряду победу в Молодежной волейбольной лиге России

08 октября 2025 20:08
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«Минчанка-2» продолжает не замечать соперниц по Молодежной волейбольной лиге России. Сегодня девушки одержали четвертую кряду викторию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой встрече второго тура подопечные Ольги Пальчевской всухую разобрались с «Корабелкой». Преимущество белорусок было подавляющим. Время на площадке составило чуть более 60 минут. Счет – 25:12, 25:20 и 25:14. 9 октября предстоит помериться силами с «Ленинградкой-2». Затем 2 дня отдыха и снова за дело. Девушкам предстоят повторные противостояния. На данный момент наши подрастающие волейболистки не знают горечи поражений.

# Волейбол

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