«Под каждую страну выстраивается своя конфигурация ключевых точек воздействия». Как организуют «цветные революции»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Гайдукевич: «Некоторые «переобуваются» на ходу. Забыли свои политические программы, свои партии, идеологию. Только одно: давайте свалим власть, и всё»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Все, кто каким-то образом интересовался вопросом «цветных революций» всегда упоминает методичку Шарпа. В действительности, Шарп же писал эту методичку уже в 90-ых годах, а первая книга его вышла в 1973 году – «От диктатуры к демократии». Надо понимать, что Шарп не был родоначальником всего этого направления, а ключевое внимание, как раз, к вопросу управления масс начало формироваться в начале ХХ века. И мы знаем хорошее произведение Гюстава Лебона, ряд его публикаций, как раз, связанные с управлением массами, народами.

Потом ключевое тоже произведение «Восстание масс», также Эрика Хоффера «Истинноверующий». Это американский политолог, который, в принципе, не был никаким научным сотрудником, у него не было никакого образования, он 40 лет работал простым разнорабочим, наблюдал за процессами в США. И в 1953 или 1954 году издал вот эту книгу. И она стала, как руководство, фактически методичка по тому, как управлять массами. Что двигает именно людьми к тому, чтобы выступить в протест.

Источником протеста, как раз, у Эрика Хоффера отмечается, является стремление, очень такое яркое желание перемен здесь и сейчас. Многие не понимают, особенно молодёжь, что перемены здесь и сейчас не могут произойти в масштабах государства. Это однозначно приводит к разрушениям. Поэтому и уже после этих публикаций методичка Шарпа так называемая, она просто, наверное, является наиболее упрощённой формой для того, чтобы ими могли пользоваться те, кто непосредственно организует, притом организует не на каком-то высоком уровне эти мероприятия, а на среднем звене, в очень простом понятийном аппарате изложено, как это всё делать.