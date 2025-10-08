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Зеленский не наносит удары по Беларуси. Почему? Гигин объяснил

08 октября 2025 20:04
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы. 

Зеленский не наносит удары по Беларуси. Почему? Гигин объяснил-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Зеленский не наносит удары по Беларуси, потому что боится. Потому что равновесие на нашей границе держится на целой системе договоренностей, угроз, контактов по линии спецслужб, гарантий, полученных, например, от тех же Соединенных Штатов и на целом ряде еще других моментов, которыми наш Президент сумел гарантировать безопасность, пусть хрупкую, но безопасность, на нашей южной границе. Вы были там, вы снимали фильм, кстати, скоро премьера, и вы увидите, уважаемые наши зрители, насколько там тревожная обстановка. Но благодаря мужеству наших бойцов Вооруженных Сил, пограничников, внутренних войск, Комитета госбезопасности, обычных милиционеров безопасность эта поддерживается. Ну и прежде всего благодаря мастерству нашего Президента, который, сочетая все эти методы, не позволяет оголтелому террористическому киевскому режиму нарушить наши с вами мир и безопасность. 

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# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азаренок # Владимир Зеленский # Александр Лукашенко

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