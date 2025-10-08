Белорусы завоевали 122 медали на III Играх СНГ – наши атлеты замкнули топ-3 в командном зачёте

122 медали. Таков итог выступления сборной Беларуси на третьих играх стран СНГ. Мультифорум завершился в Азербайджане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Одними из последних награды разыграли гимнастки. В финале композиции с обручем выступала Кира Бабкевич. От судей отечественная грация получила 25 баллов и 95 сотых. Это серебро. Также на пьедестале побывали групповички. Они вице-чемпионки по итогам упражнений с пятью обручами и пятью булавами. Наши атлеты оказывались в призерах во всех видах спорта, в которых участвовали. Наибольший успех достигнут в плавании. Мастера водных дорожек принесли 35 наград.

Таким образом, в активе дружины 32 золота, 38 серебряных кругляшей и 52 бронзы. С удачным выступлением команду поздравил президент национального олимпийского комитета.

Виктор Лукашенко пожелал спортсменам крепкого здоровья, удачи, ярких успехов на пути к заветным мечтам, а также покорения еще более значимых спортивных вершин.