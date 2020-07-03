Не на словах, на деле. Почему мы празднуем День Независимости именно 3 июля?

Новости Беларуси. Почему праздновать День Независимости Беларуси именно 3 июля – логичное решение? Почему в 1996-м эту инициативу Президента поддержало абсолютное большинство? Рассуждения на тему в рубрике «Ближе к делу». 3 июля – главный праздник белорусской государственности – День Независимости страны. Давайте попробуем заглянуть в историю и попытаемся понять, почему именно 3 июля.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Итак, 3 июля. День освобождения Минска в 1944-м. С одной стороны – столицы, а не всей страны. С другой – а какой же день тогда считать днём освобождения именно страны как территории? Ведь 27 июля, который официально праздновался первые пять лет суверенной Беларуси, тоже не день независимости как таковой, чтобы на 100 % попадать в понятие. Это дата принятия Декларации о суверенитете в 1990-м. Но ведь Беловежское соглашение было подписано спустя полтора года – в декабре 1991-го. Тогда же и распался Союз. Де-юре, а не на словах.

Размышляем на эту тему далее. А что такое независимость? И почему мы рассматривали под этой датой, под этим термином только выход из Союза? Или почему мы должны рассматривать дату создания Белорусской Народной Республики в 1918-м, если она толком даже не существовала как республика, как государство? То есть что мы в таком случае празднуем – намерения быть независимыми? Ведь вплоть до поздней весны 1918-го у белорусов не было даже описанных границ государства! Какая же это независимость всей Беларуси? Судите сами: БНР тогда признали Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Украинская Народная Республика, Чехословакия, Грузия и Армения. Но не признали ни Германия, ни Россия. Как и страны Антанты. При этом даже те, кто признавали существование БНР, не стеснялись делить белорусские земли. Там и Польша свои интересы имела, и Литва, и Украина.

Мы не оцениваем эту часть нашей истории с точки зрения плохо или хорошо, правильно или неправильно, всё ли получилось, или могли бы сделать больше. Мы говорим о независимости страны. И вот с этой точки зрения заявлять, что Белорусская Народная Республика существовала с 1918-го по нынешнее время – преувеличение. Да, безусловно, БНР – это заявление о праве на государственность. Но не более того. Не может быть страны без страны. Официально республику, пусть не в тех пределах территорий, что есть сейчас, утвердили Советы. Спустя год, когда создавали независимую Социалистическую Советскую Республику Беларусь или Белорусскую Советскую Республику. Опять же, опускаем вопрос политический, говорим только о реально принятых решениях. Но что интересно: в Москве ведь тоже отталкивались от принципа включения в состав республики «территорий, населённых по преимуществу белорусами». И они, территории, почти совпадали с теми границами, которые предлагал и Совет БНР. Кроме города Вильно – нынешнего Вильнюса, который ушёл к Литве. Но в БНР предлагали на словах. В СССР реализовали.

Пусть частично, без Вильно, Смоленска и ряда районов Брянской области. Но всё-таки. Как бы кто из нас по-разному не относился ни к БНР, ни к СССР. При этом границы Беларуси постоянно менялись на протяжении столетия. Западная часть страны соединилась с восточной только в 1939-м. Собственно, тогда и установились современные границы Беларуси плюс Белосток. Пусть и в составе Союза. И вот ровно эти территории оказались захвачены врагом в 1941-м. И ровно эти территории были освобождены в 1944-м в ходе операции «Багратион», когда и освободили столицу Беларуси – Минск. И в этом случае говорить слово «независимость» куда уместнее – на кону стояли миллионы жизней белорусов. Не политические амбиции и территориальные споры. Не получи мы тогда свободу – не было бы современной Беларуси в этих границах, не было бы и самой нации «белорус». Вспомните планы гитлеровцев в отношении нас. То была умышленная, осознанная политика уничтожения этноса. Нации. Самой Беларуси. С этой точки зрения выбор Дня Независимости 3 июля абсолютно оправдан. Независимость территориальная и… народная. Всеобъемлющее понятие.