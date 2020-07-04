МВД Беларуси о праздновании Дня Независимости: «Оперативная обстановка в стране была спокойной»

Новости Беларуси. 3 июля страна отметила День Независимости. Белорусы умеют отдыхать. Мирно и красиво. Вмешательство милиции не понадобилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разве только направлять многочисленные потоки, чтобы всем было комфортно.

Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Оперативная обстановка в стране была спокойной. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Вместе с тем зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном, это мелкое хулиганство.

Большие праздничные выходные продолжаются, и в этой связи мы напоминаем о соблюдении правил безопасного поведения в местах отдыха граждан и недопущении нарушения общественного порядка.