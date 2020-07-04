Прямой эфир

МВД Беларуси о праздновании Дня Независимости: «Оперативная обстановка в стране была спокойной»

04 июля 2020 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 июля страна отметила День Независимости. Белорусы умеют отдыхать. Мирно и красиво. Вмешательство милиции не понадобилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разве только направлять многочисленные потоки, чтобы всем было комфортно.

Акция «Споём гимн вместе» и красочный салют. Видеофакт, как отмечали День Независимости в Минске

МВД Беларуси о праздновании Дня Независимости: «Оперативная обстановка в стране была спокойной»-1

Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Оперативная обстановка в стране была спокойной. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Вместе с тем зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном, это мелкое хулиганство.

Большие праздничные выходные продолжаются, и в этой связи мы напоминаем о соблюдении правил безопасного поведения в местах отдыха граждан и недопущении нарушения общественного порядка.

# День Независимости # общество # Ольга Чемоданова # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Техника, медицина и образование: как изменилась социальная жизнь белорусов за последние 10 лет?
04 июля 2020 11:24

Техника, медицина и образование: как изменилась социальная жизнь белорусов за последние 10 лет?

Новые школы и сады, парки, фонтаны и памятники: белорусский подход к развитию страны
04 июля 2020 11:12

Новые школы и сады, парки, фонтаны и памятники: белорусский подход к развитию страны

Хроника коронавируса в Беларуси. Данные Минздрава на 4 июля
04 июля 2020 10:42

Хроника коронавируса в Беларуси. Данные Минздрава на 4 июля