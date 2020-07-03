«Когда видишь крохотного ребёночка, сердце радуется». Наталья Кочанова поздравила женщин, которые стали мамами 3 июля

Вышиванки, цветы, конфеты, конверт для выписки малыша – это лишь скромный символ большого внимания и радости, которые разделяет страна с белорусками, давшими жизнь ее новым гражданам. Такие акции проходят в каждом регионе в государственный праздник, а также накануне и после.

Центр специализируется на оказании помощи женщинам со всей республики, у которых есть тяжелые заболевания. Здесь уже давно научились выхаживать малышей весом даже в полкилограмма. Ежегодно в РНПЦ «Мать и дитя» принимают от 3,5 до 4 тысяч родов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Государство все делает для того, чтобы мотивировать сегодня семьи. Чтобы наши женщины рожали деток, чтобы их рождалось больше. Вот эта добрая традиция, когда в День Независимости мы поздравляем наших милых женщин, которые приняли такое решение – родили деток, наших белорусов, которые будут жить и работать в нашей стране.

Когда ты встречаешься с этими молодыми милыми женщинами, когда ты видишь крохотного этого ребеночка, конечно, сердце по-иному радуется. И ты гордишься тем, что в нашей стране действительно созданы все условия для того, чтобы поддержать семью, которая приняла решение, и у них появился ребеночек.