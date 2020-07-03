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«Когда видишь крохотного ребёночка, сердце радуется». Наталья Кочанова поздравила женщин, которые стали мамами 3 июля

03 июля 2020 16:58
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в РНПЦ «Мать и дитя» 29 женщин родили малышей, в том числе одну двойню. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 3 июля лично поздравила молодых мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Когда видишь крохотного ребёночка, сердце радуется». Наталья Кочанова поздравила женщин, которые стали мамами 3 июля-1

Вышиванки, цветы, конфеты, конверт для выписки малыша – это лишь скромный символ большого внимания и радости, которые разделяет страна с белорусками, давшими жизнь ее новым гражданам. Такие акции проходят в каждом регионе в государственный праздник, а также накануне и после.

Первой малышкой, рожденной в День Независимости, стала Алиса Кобылянская.  

«Когда видишь крохотного ребёночка, сердце радуется». Наталья Кочанова поздравила женщин, которые стали мамами 3 июля-4

Центр специализируется на оказании помощи женщинам со всей республики, у которых есть тяжелые заболевания. Здесь уже давно научились выхаживать малышей весом даже в полкилограмма. Ежегодно в РНПЦ «Мать и дитя» принимают от 3,5 до 4 тысяч родов.   

«Когда видишь крохотного ребёночка, сердце радуется». Наталья Кочанова поздравила женщин, которые стали мамами 3 июля-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Государство все делает для того, чтобы мотивировать сегодня семьи. Чтобы наши женщины рожали деток, чтобы их рождалось больше. Вот эта добрая традиция, когда в День Независимости мы поздравляем наших милых женщин, которые приняли такое решение – родили деток, наших белорусов, которые будут жить и работать в нашей стране.

Когда ты встречаешься с этими молодыми милыми женщинами, когда ты видишь крохотного этого ребеночка, конечно, сердце по-иному радуется. И ты гордишься тем, что в нашей стране действительно созданы все условия для того, чтобы поддержать семью, которая приняла решение, и у них появился ребеночек.   

«Когда видишь крохотного ребёночка, сердце радуется». Наталья Кочанова поздравила женщин, которые стали мамами 3 июля-10

В 2019 году в Беларуси 3 июля появились на свет 189 детей, в том числе две двойни. Государство всячески поддерживает семьи. Среди выстроенных мер поддержки – 11 видов различных пособий, семейный капитал, строительство жилья, помощь в приобретении питания и прочее. С каждым годом количество многодетных семей увеличивается.   

# Дети и родители # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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