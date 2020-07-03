«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс

Новости Беларуси. Принимали 3 июля подарки и гомельчане. В День Независимости строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная реконструкция объекта заняла больше года. Один из старейших бассейнов областного центра обрел вторую молодость и нового хозяина. Спорткомплекс дополнит тренировочную базу Гомельского училища олимпийского резерва, где развивают сразу 12 видов спорта.

Ирина Просенцова, чемпионка мира по современному пятиборью:

Мы ждали, когда откроют пятиборский дом, и наконец его открывают. И я думаю, что это будет большой помощью для нас в достижении еще более высоких результатов. Честно? В предвкушении того, чтобы сюда заехать и начать тренироваться, все-таки тут комфортно будет – в центре города, удобно добираться