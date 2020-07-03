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«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта

03 июля 2020 13:51
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Новости Беларуси. В Витебске в День Независимости торжественно открыли новую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта-1

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта-3

Долгое время она размещалась в парке Партизанской славы, но в 2019 году было принято решение изменить не только геолокацию, но и саму конструкцию. Символично, что теперь лучшие коллективы и предприятия региона чествовать будут на площади Победы.

Доска представляет собой стелу с гербом Беларуси с двумя стендами. 3 июля на доску почета занесены 40 предприятий. За достижениями каждого, естественно, стоят люди.

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта-6

Олег Шимченко, директор Витебского завода тракторных запасных частей:
Начиная от рабочих, которые стоят у станка, рабочих, которые убирают производственные площади, и заканчивая руководителями всех структурных подразделений. Это благодаря слаженной работе всех людей нашего предприятия мы достигаем таких знаменательных высот.

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта-9



А в областном краеведческом музее впервые за долгие годы полностью обновили экспозицию «Защитники Отечества». Добавили ряд раритетных экспонатов. Любопытно и то, что теперь в историю можно заглянуть гораздо глубже – в помощь посетителям современные инфокиоски.

# День Независимости # общество # Олег Шимченко # Фотофакт

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