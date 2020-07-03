«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта

Новости Беларуси. В Витебске в День Независимости торжественно открыли новую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время она размещалась в парке Партизанской славы, но в 2019 году было принято решение изменить не только геолокацию, но и саму конструкцию. Символично, что теперь лучшие коллективы и предприятия региона чествовать будут на площади Победы.

Доска представляет собой стелу с гербом Беларуси с двумя стендами. 3 июля на доску почета занесены 40 предприятий. За достижениями каждого, естественно, стоят люди.