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Красиво и с размахом! 50-летие БГУКИ отметили во Дворце Республики

08 октября 2025 20:13
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50-летие основания отмечает сегодня Белорусский государственный университет культуры и искусств. Коллектив поздравил Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красиво и с размахом! 50-летие БГУКИ отметили во Дворце Республики-2

Полувековой юбилей кузница актеров, инструментальных и вокальных исполнителей, танцоров, менеджеров в сфере развлечений отметила большим гала-концертом на сцене Дворца Республики. Торжественный гала-концерт на одной сцене собрал студентов, преподавателей, выпускников разных лет и почетных гостей. Зрителей порадовали яркие хореографические, инструментальные и вокальные выступления. На сцене блистали как молодые таланты, уже известные в Беларуси и за рубежом, так и начинающие артисты.

Красиво и с размахом! 50-летие БГУКИ отметили во Дворце Республики-4

Ирина Олещеня, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Для меня этот университет стал не только местом, где можно раскрыть творческие таланты, где можно обучиться много чему новому и получить будущую профессию, но также стал для меня вторым домом, который научил меня много чему другому, о котором не написано в книжках.

Красиво и с размахом! 50-летие БГУКИ отметили во Дворце Республики-6

Цзысюань Ду, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я учусь в университете уже 9 лет, сейчас учусь в аспирантуре. Просто для меня сегодня очень большая честь. Я очень рад сегодня участвовать в нашем празднике на 50 лет. И я просто желаю нашему университету быть еще лучше и лучше.

Сегодня в Белорусском государственном университете культуры и искусств обучаются более 3,5 тысяч студентов, осваивающих различные творческие профессии. Ежегодно БГУКИ становится альма-матер не только для белорусов, но и для иностранных студентов из десятка стран.

# УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» # Творчество # Концерт в Минске # Искусство

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