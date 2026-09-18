Новости по тегу #Ольга Чемоданова

Председателем Совета Минского городского отделения избран Артем Цуран.
«Споровские сенокосы» собрали лучших мастеров косы со всей Беларуси. Турнир в Березовском районе объединяет народные традиции и заботу о природе.
Он объединил самых активных участников молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь» и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Название перекликается с известным тезисом главы государства о том, что третий ребенок находится под патронатом руководства страны. При рождении третьего малыша семья получает деревянный куфар с «Бацькавай кашуляй» – крестильной рубахой.
В партии «Белая Русь» подчеркнули, что намерены последовательно расширять взаимодействие на международной арене и укреплять контакты через совместные проекты.
Форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 партийных организаций, в том числе Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана.
Они намерены принять новую программу и внести изменения в устав.
И обновили его руководство.
В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действовало множество карательных отрядов и подразделений немецко-фашистских захватчиков.
Основными вопросами станут внесение изменений в устав и обновление программы партии. Также сегодня в центре внимания – организация и проведение Второй международной конференции.
В проекте участвуют 28 представителей всех областей страны.
Среди тех, кто пришел поклониться подвигу пионера-партизана – активисты «Белой Руси», школьники и их учителя. Всех их объединила история мальчика, чей подвиг и сегодня поражает своей силой.
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