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Новости по тегу #Ольга Чемоданова

В Минске обновили руководство городского отделения партии «Белая Русь»
18 сентября 2026 17:06

В Минске обновили руководство городского отделения партии «Белая Русь»

В Березовском районе проходит традиционный турнир по сенокошению
08 августа 2026 13:48

В Березовском районе проходит традиционный турнир по сенокошению

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме
04 августа 2026 18:20

Проект партийной молодежи «Словом и делом» стартовал в Слониме

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»
01 июня 2026 19:44

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»

Новый этап межпартийного диалога! «Белая Русь» заключила ряд договоров
29 мая 2026 10:47

Новый этап межпартийного диалога! «Белая Русь» заключила ряд договоров

Брест принимает II Международную межпартийную конференцию
28 мая 2026 10:41

Брест принимает II Международную межпартийную конференцию

В съезде партии «Белая Русь» участвуют около 600 делегатов со всей страны
25 апреля 2026 13:43

В съезде партии «Белая Русь» участвуют около 600 делегатов со всей страны

В Минске определили ключевые направления работы городского отделения партии «Белая Русь»
17 апреля 2026 17:43

В Минске определили ключевые направления работы городского отделения партии «Белая Русь»

Чемоданова: мир – это то, за что всегда боролась и будет бороться наша страна
22 марта 2026 14:05

Чемоданова: мир – это то, за что всегда боролась и будет бороться наша страна

IV съезд партии «Белая Русь» состоится 25 апреля в Минске
18 марта 2026 17:08

IV съезд партии «Белая Русь» состоится 25 апреля в Минске

Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске
16 февраля 2026 17:41

Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске

Митинг‑реквием прошёл на родине Марата Казея в День памяти юного героя-антифашиста
08 февраля 2026 10:43

Митинг‑реквием прошёл на родине Марата Казея в День памяти юного героя-антифашиста