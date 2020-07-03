Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»

Новости Беларуси. После официальной части церемонии Дня Независимости глава государства пообщался с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После официальной части церемонии Дня Независимости глава государства пообщался с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасибо вам за все!
Особенно вам – вы-то в чем виноваты, что пришлось воевать? И особенно тем, кто после войны восстанавливал все это. Спасибо вам большое!
Все будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо.
И лично поблагодарил людей, которые 3 июля пришли, чтобы всем вместе отметить главный государственный праздник. Вот так без пафоса, но торжественной и проникновенно.
Спасибо! Берегите страну. С праздником вас!
Сильная современная Беларусь опирается на славные подвиги, опыт и самоотверженный труд разных поколений. Становление белорусской государственности пришлось на непростой период. Поколению, которое принимает эстафету четвертьвековых достижений, главное помнить и понимать – теперь от них зависит будущее целой страны.