Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»

Новости Беларуси. После официальной части церемонии Дня Независимости глава государства пообщался с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасибо вам за все!

Особенно вам – вы-то в чем виноваты, что пришлось воевать? И особенно тем, кто после войны восстанавливал все это. Спасибо вам большое!

Все будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо.

И лично поблагодарил людей, которые 3 июля пришли, чтобы всем вместе отметить главный государственный праздник. Вот так без пафоса, но торжественной и проникновенно.

Спасибо! Берегите страну. С праздником вас!