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Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»

03 июля 2020 17:06
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Новости Беларуси. После официальной части церемонии Дня Независимости глава государства пообщался с ветеранами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»-1

Спасибо вам за все!

Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»-4

Особенно вам – вы-то в чем виноваты, что пришлось воевать? И особенно тем, кто после войны восстанавливал все это. Спасибо вам большое!

Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»-7

Все будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо.

Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»-10

И лично поблагодарил людей, которые 3 июля пришли, чтобы всем вместе отметить главный государственный праздник. Вот так без пафоса, но торжественной и проникновенно.

Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»-13

Спасибо! Берегите страну. С праздником вас!

Александр Лукашенко пообщался со зрителями шествия: «Всё будет хорошо. Мы никому ничего своего не отдадим. Чужое нам не надо»-16

Сильная современная Беларусь опирается на славные подвиги, опыт и самоотверженный труд разных поколений. Становление белорусской государственности пришлось на непростой период. Поколению, которое принимает эстафету четвертьвековых достижений, главное помнить и понимать – теперь от них зависит будущее целой страны.

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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