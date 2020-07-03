Белоруска на шествии в Минске о своём отце: «Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит»

Новости Беларуси. Беларусь действительно помнит всех. Поименно. В колонне сотни людей с портретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В семье Волковых о своем герое и сегодня, спустя 76 лет, не могут говорить без слез.

Майя Волкова, жительница Минска:

Это мой отец, Викентий Григорьевич Волков, который воевал. После смерти своего отца он мальчишкой ушел на фронт, воевал стрелком. Мы помним его все время и сегодня пришли, чтобы пронести портрет. Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит.