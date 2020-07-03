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Белоруска на шествии в Минске о своём отце: «Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит»

03 июля 2020 18:22
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Новости Беларуси. Беларусь действительно помнит всех. Поименно. В колонне сотни людей с портретами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска на шествии в Минске о своём отце: «Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит»-1

В семье Волковых о своем герое и сегодня, спустя 76 лет, не могут говорить без слез.

Белоруска на шествии в Минске о своём отце: «Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит»-4

Майя Волкова, жительница Минска:
Это мой отец, Викентий Григорьевич Волков, который воевал. После смерти своего отца он мальчишкой ушел на фронт, воевал стрелком. Мы помним его все время и сегодня пришли, чтобы пронести портрет. Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит.

Белоруска на шествии в Минске о своём отце: «Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит»-7

И так практически в каждой семье.

# День Независимости # общество # Майя Волкова # Фотофакт

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