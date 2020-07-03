Александр Лукашенко: «Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит»

Новости Беларуси. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свободу выше жизни. Об этом глава государства заявил на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Масштабное патриотическое шествие «Беларусь помнит» объединило тысячи минчан и гостей столицы. Возле монумента Победы Александр Лукашенко встречал колонну старшего поколения и ветеранов вместе с детьми и молодежью. Шествие «Беларусь помнит» в Минске в День Независимости. Как это было В стране помнят, какую цену белорусы заплатили за свободу, поэтому эстафету мирной и спокойной жизни сегодня принимают юные белорусы – наследники подвига 40-х. Президент уверен: пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от житейских бурь и невзгод.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Сегодня символический день, да и вся жизнь человека, тем более государства, создана, как мне кажется, из символов. Это великий символизм, который мы наблюдаем сегодня по всей стране. Здесь, в этой тысячной колонне вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беду.

Где бы вы ни были: в маленьком городке, в небольшой деревеньке, агрогородке, в областных центрах или столице нашей Родины, проезжая мимо, не забывайте остановиться возле крохотного памятника, возле величественного обелиска, в деревне Борки и Ола Гомельской и Могилевской областей, в легендарной Брестской крепости, здесь, в центре нашей столицы, не забывайте прийти со своими детишками и положить цветок на эти могилы, полевой цветок. И это нам воздастся в нашей жизни. Не должна зарасти народная тропа. Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит. Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»