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«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа

03 июля 2020 16:00
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Новости Беларуси. В Бобруйске День Независимости запомнится большим новосельем: здесь открылся детский дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа-1

«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа-3

В просторном двухэтажном коттедже поселились приемные родители-воспитатели и 8 детей. Двое воспитанников семьи Карахановых – уже выпускники, которые сами успели стать родителями. Двойной праздник – отличный повод собраться большой семьей, особенно когда места точно хватит всем.

«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа-6

Надежда Михалева, выпускница дома семейного типа:
Это, правда, гордость, это счастье иметь такую семью, как моя. Они не приемная семья, они мои родные. Прошло уже много лет с тех пор, как я выпустилась, и по сей день я приезжаю, и они являются моим домом, моим кровом, моим всем. Спасибо большое им за это.

«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа-9

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Подход к семье – это, наверное, самое главное сегодня достояние нашего государства, потому что особое внимание уделяется государством многодетным семьям. И сегодня не исключение. В такой замечательный праздник, в День Независимости нашей страны, мы открываем дом семейного типа.

«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа-12

Воспитывать в семьях тех малышей, которые волей судьбы остались без родных мамы и папы, для белорусов уже стало традицией. Этот дом семейного типа уже 8-й в городе на Березине и 51-й в Могилевской области.

# День Независимости # общество # Надежда Михалева # Александр Студнев # Фотофакт

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