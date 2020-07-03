«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа

Новости Беларуси. В Бобруйске День Независимости запомнится большим новосельем: здесь открылся детский дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В просторном двухэтажном коттедже поселились приемные родители-воспитатели и 8 детей. Двое воспитанников семьи Карахановых – уже выпускники, которые сами успели стать родителями. Двойной праздник – отличный повод собраться большой семьей, особенно когда места точно хватит всем.

Надежда Михалева, выпускница дома семейного типа:

Это, правда, гордость, это счастье – иметь такую семью, как моя. Они не приемная семья, они мои родные. Прошло уже много лет с тех пор, как я выпустилась, и по сей день я приезжаю, и они являются моим домом, моим кровом, моим всем. Спасибо большое им за это.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Подход к семье – это, наверное, самое главное сегодня достояние нашего государства, потому что особое внимание уделяется государством многодетным семьям. И сегодня – не исключение. В такой замечательный праздник, в День Независимости нашей страны, мы открываем дом семейного типа.