Мерч для «Мисс Беларусь» и экипировка «МАЗ-СПОРТавто» – в Минске открылась выставка BTI-2025

А теперь о секрете успеха белорусской легкой промышленности. Отрасли удается сохранять баланс поддержания традиций и следования современным трендам. В Минске открылась международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легпрома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 октября прошел показ коллекций одежды и обуви. Наряды из льна с торжокским золотым шитьем, мерч для финалисток конкурса красоты «Мисс Беларусь», семейные образы от белорусских производителей, а также новая экипировка «МАЗ-СПОРТавто». Одеть, без преувеличения, могут всех.

Девиз выставки в этом году – «Диалог бизнеса и моды». В программе – встречи с дизайнерами, а также семинары и презентации компаний. Площадкой для показа модных новинок предстоящего сезона стал Минский международный выставочный центр «БелЭкспо».

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мода меняется быстро. Вы видите, как сегодня прогрессируют, скажем, новинки из азиатских регионов. Мы должны идти в ногу со временем и, самое главное, отвечать потребностям населения и особенно молодой ее части. А молодежь, мы видим сегодня, что она за быструю моду, за удобную моду, за относительно недорогую моду. Поэтому сочетать надо один вектор и второй сочетать, вот мы и попытались это сегодня презентовать в рамках нашего открытия.