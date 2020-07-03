От легендарных бескапотников МАЗ до электробусов. Владимир Янушко рассказал о выставке техники в центре Минска
Новости Беларуси. Все гиганты белорусского автопрома. Выставка продукции машиностроения на Октябрьской площади – одна из самых притягательных праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Съемочная группа СТВ работает у Дворца Республики. Яна Шипко изучила экспозицию и готова сообщить подробности.
Яна Шипко, корреспондент:
У нас тут одновременно масштабный open air автосалон, причем разнообразной техники, и креативная фотозона. Например, трактор Беларуси представил и новинки своей техники, и такие вот исторические модели еще колесных тракторов, с которых начиналась история предприятия.
Как связана история зарождения МАЗ с 3 июля?
Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу Минского автомобильного завода:
3 июля 1944 года был освобожден Минск, и это день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уже 9 августа 1944 года Госкомитет обороны Советского Союза принял решение о строительстве автомобильного завода в Минске. С этой даты и начинается история нашего завода. В прошлом году заводу было 75 лет.
Яна Шипко:
Вы ровесники независимости.
Владимир Янушко:
Да. Здесь у нас как раз представлен один из первых автомобилей, который был собран – это МАЗ-200. Он был собран в 1948 году. А вообще первые автомобили были собраны к 7 ноября 1947 года.
Подробнее – в видеоматериале.