От легендарных бескапотников МАЗ до электробусов. Владимир Янушко рассказал о выставке техники в центре Минска

Яна Шипко, корреспондент: У нас тут одновременно масштабный open air автосалон, причем разнообразной техники, и креативная фотозона. Например, трактор Беларуси представил и новинки своей техники, и такие вот исторические модели еще колесных тракторов, с которых начиналась история предприятия.

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора – директор по маркетингу Минского автомобильного завода:

3 июля 1944 года был освобожден Минск, и это день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уже 9 августа 1944 года Госкомитет обороны Советского Союза принял решение о строительстве автомобильного завода в Минске. С этой даты и начинается история нашего завода. В прошлом году заводу было 75 лет.

Яна Шипко:

Вы ровесники независимости.

Владимир Янушко:

Да. Здесь у нас как раз представлен один из первых автомобилей, который был собран – это МАЗ-200. Он был собран в 1948 году. А вообще первые автомобили были собраны к 7 ноября 1947 года.