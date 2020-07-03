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От легендарных бескапотников МАЗ до электробусов. Владимир Янушко рассказал о выставке техники в центре Минска

03 июля 2020 15:46
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Новости Беларуси. Все гиганты белорусского автопрома. Выставка продукции машиностроения на Октябрьской площади – одна из самых притягательных праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемочная группа СТВ работает у Дворца Республики. Яна Шипко изучила экспозицию и готова сообщить подробности. 

От легендарных бескапотников МАЗ до электробусов. Владимир Янушко рассказал о выставке техники в центре Минска-1

Яна Шипко, корреспондент:
У нас тут одновременно масштабный open air автосалон, причем разнообразной техники, и креативная фотозона. Например, трактор Беларуси представил и новинки своей техники, и такие вот исторические модели еще колесных тракторов, с которых начиналась история предприятия.

Как связана история зарождения МАЗ с 3 июля?

От легендарных бескапотников МАЗ до электробусов. Владимир Янушко рассказал о выставке техники в центре Минска-4

Владимир Янушко, заместитель коммерческого директора  директор по маркетингу Минского автомобильного завода:
3 июля 1944 года был освобожден Минск, и это день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Уже 9 августа 1944 года Госкомитет обороны Советского Союза принял решение о строительстве автомобильного завода в Минске. С этой даты и начинается история нашего завода. В прошлом году заводу было 75 лет.

Яна Шипко:
Вы ровесники независимости.

Владимир Янушко:
Да. Здесь у нас как раз представлен один из первых автомобилей, который был собран – это МАЗ-200. Он был собран в 1948 году. А вообще первые автомобили были собраны к 7 ноября 1947 года.

Подробнее – в видеоматериале.

# День Независимости # Экономика # Яна Шипко # Владимир Янушко # Фотофакт

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