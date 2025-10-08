Вадим Гигин о том, что такое белреализм и при чём тут фильм «Классная»

Григорий Азаренок, СТВ:

Родилось такое слово «белреализм». Был соцреализм в свое время советский, который дал тоже, кстати, непревзойденное количество шедевров.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Я когда посмотрел «Классную» уже в финальном варианте, сказал: это белреализм.

Григорий Азаренок:

Вот этот стиль во всем, вот эти реквиемы «Каждый третий», концерты-реквиемы, вот эти абсолютно новые собрания, митинги, «Беларусь адзіная» и «Марафон единства», что касается музыки, группа «Аура», кино, от первой такой зари робкой «На другом берегу», нового стиля, до фильма «Классная». Это самое сложное, снять что-то на тему социума, быта. Про войны, про революции сюжет не надо писать, он историей написан. А тут личную, тонкую, лирическую историю расскажи, остаться в селе, остаться в агрогородке, и почему это происходит. И да, там портрет Президента, да, там флаг, да, там книжка «Наш Президент», да, там советы от завуча по воспитательной работе, так в реальной жизни все так и есть. Это и есть тот самый белреализм. Вот этот пласт искусства новый, который появился во всем, живопись, музыка, кино, архитектура, барельефы, журналистика и так далее.

Вадим Гигин:

Наша страна буквально пышет этой энергией в театре, когда в театр кукол не достать билет, когда к Вере Поляковой в Театр юного зрителя не достать билет, я не понимаю, как наш министр успевает и выступать в театре. Смотрите, какие интересные постановки сейчас в Театре Горького идут, и новая сцена будет. В наших областных театрах очень интересные процессы. Ваш скоро выйдет документальный фильм. Я все жду, я чувствую, мы буквально накануне этого, что нас ждет и какое-то крупное литературное произведение. Появится у нас свой Захар Прилепин, появится у нас своя поэзия. В кино уже хорошие процессы идут, документальное кино. И вот этот наш белреализм. Отражение действительности с нашим белорусским взглядом. Если угодно, в этом и есть где-то та самая национальная идея, о которой мы так дискутировали с Президентом на недавней встрече 17 сентября. А когда такое творчество есть в нашей стране – значит, жизнь, значит, живое, значит, та общественная, политическая система, которую мы создали под руководством Президента, способна производить такие творческие проекты, классные, перспективные, а молодежь какая творческая приходит, наша молодежь.

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