Кузнице талантов 50 лет! Как готовят деятелей культуры и искусств в БГУКИ?

Полвека в истории одного из ведущих в своей сфере белорусских вузов. За это время университет прошел путь от небольшого учебного заведения до крупного и авторитетного научно-творческого центра. Его преподаватели и студенты неоднократно становились лауреатами престижных премий, а культурные и образовательные проекты получили высокие оценки профессионального сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Алеси Ивановой.

Словно дирижер, управляющий целым оркестром звуков, Дарья Авласенко оттачивает мастерство игры на цимбалах. С этим древним музыкальным инструментом девушка познакомилась еще в шестилетнем возрасте – и сразу влюбилась в его мелодичное звучание. Окончила музыкальную школу по классу цимбалы, после – Новополоцкий музколледж. Желание и дальше развивать свои навыки игры на традиционном белорусском инструменте привело Дарью в самую кузницу талантов – университет культуры и искусств. Здесь девушка обучается на кафедре народно-инструментальной музыки. Постигает сложные техники игры и готовится стать профессиональным артистом.

Дарья Авласенко, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Благодаря нашему университету мы часто выступаем в городе – квартет цимбалистов с нашего универа. Мы заинтересовываем как юных слушателей, так и тех, кто постарше и уже обучается в школах, чтобы дальше поступать и изучать инструмент более углубленно.

За свою полувековую историю университет подготовил больше 30 тысяч специалистов. Открытый в 1975-м, на тот момент еще Минский институт культуры был призван стать центром подготовки квалифицированных кадров для культурно-просветительских учреждений страны. На строительство современного восьмиэтажного здания по улице Рабкоровской ушло около года. Свою первую учебную осень в этих стенах встретили почти 600 студентов. Лукашенко поздравил коллектив БГУКИ с 50-летием со дня основания

Елена Приходько, заведующая библиотекой Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Университет развивался на протяжении всех 50 лет, открывались новые кафедры, новые направления подготовки, специальности. Открывались новые профили подготовки. Если сравнивать, на момент создания университета это 3 факультета и 15 кафедр, на текущий момент – 4 факультета, 24 кафедры, институт повышения квалификации и переподготовки кадров. Сегодня Белорусский государственный университет культуры и искусств – это целый комплекс учебных корпусов, общежитий и, самое главное, крупнейший образовательный центр. Здесь готовят кадры по 16 специальностям. Художники, искусствоведы, хореографы, актеры и режиссеры. Практикоориентированное обучение у студентов начинается уже с первого курса.

Культурный обмен – важная часть образовательного процесса. Совместные программы академической мобильности разработаны с Казахской национальной академией хореографии, Гжельским и Санкт-Петербургским вузами. А несколько лет назад в университете культуры открыли новую профилизацию «Синология», в рамках которой студенты знакомятся с историей, политикой, языком и культурой Китая. В целом же кадры готовят в соответствии с потребностями экономики. Ставку делают на перспективные направления. Выставочный проект университета культуры открылся в Минске