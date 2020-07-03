Новости Беларуси. Вернемся к теме открытия мультимедийного фонтана в акватории Свислочи. На церемонии присутствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава «Сбербанка России» Герман Греф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычный фонтан стал подарком от Сбербанка белорусской столице ко Дню Независимости. Евгений Пустовой, корреспондент:

Так светло может быть только днем, так грандиозно – только в главный день государственности. Открытие мультимедийного фонтана собрало десятки тысяч белорусов. Здесь же и глава государства. Всем гостям праздника места не хватило даже вдоль набережной. Поэтому люди облюбовали даже место на крыльце здания нашего телеканала.

Еще замечательнее картинку в HD в прямом эфире транслирует СТВ. Такую яркую и динамичную может предать только новая современная ПТС. Наши операторы и режиссеры сделали так, чтобы в грандиозный праздник смогли окунуться все белорусы. Просто оставайтесь на нашей кнопке.

Виктория Альшевская, режиссер телевидения (СТВ):

Это действительно очень мощное зрелище нас ожидает. Это и световое шоу, это и оркестр, и выступления известных артистов, поэтому будет очень интересно. Безусловно, это большая ответственность для нашего телеканала, но опыт есть, мы уже делали другие любопытные трансляции. Поэтому, я думаю, мы все справимся, и нам будет чем гордиться.

Конструкция появилась, а лучше сказать, расцвела здесь, на водной глади Свислочи, рядом с парком Янки Купалы. Поэтому этот концепт уже сравнивают с папарать-кветкой на воде. Хотя обошлось без магии – лишь современные технологии. 240 струй высотой с многоэтажный дом, а длина водной феерии – 90 метров.

Стоимость проекта – 6 миллионов рублей. Это подарок «Сбербанка» ко Дню Независимости. Украсили шоу флайбордисты. Несмотря на вес в полтонны – а столько весит гидромотоцикл и шланг, к которому он подключен, – артисты прямо-таки взлетают в высоту.

Павел Бут, флайбордист:

Это очень сложно – ночью летать на флайборде. Нам очень интересно показать и наше шоу, и принять совместное участие с известными музыкантами, с хорошей музыкой и таким красивым видом фонтана.

Cветодиодный фонтан на Свислочи называют самым лучшим в СНГ, сравнивают с лиссабонским. Водный концепт не только красив, но и функционален. Судите сами. Его струи формируют экран, на котором можно транслировать любое шоу. Причем за плей-листом следит компьютерный мозг. Впечатляют и масштабы экрана – 10 на 30 метров. Это как фасад приличного здания. Свою прописку мультимедийный фонтан не будет менять даже зимой. В холодное время его просто будут затапливать – погружать под воду на полтора метра. Важно, что это экономный концепт обходится без подачи городской воды. Набирает ее из реки, запускает в воздух, и она снова возвращает ее в Свислочь.