Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

Новости Беларуси. На минувшей неделе в Беларуси вспоминали трагическую дату в истории страны. 75 лет назад, в 1943 году, 49 жителей белорусской деревни Хатынь – женщины, старики и дети – были сожжены заживо фашистскими оккупантами. Всего на карте Беларуси деревень, сожжённых с населением – более 600. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич о Хатыни: «Несмотря на то, что взрослый здоровый мужик, стоишь и плачешь»

Политолог о Катрюке: «Это – наше государственное упущение, что мы не достали этого негодяя»

«Материалы архивов немецких, Комитета госбезопасности, СБУ Украины»: о чём книга «Убийцы Хатыни»?

Гайдукевич считает, что детям надо показывать «Иди и смотри»: «А то придут в кинотеатр – Капитан Америка с щитом бежит и немцев крушит»

Доктор исторических наук: «Наш подвиг – велик. Но о нём нужно говорить спокойно, без крика»

Директор комплекса «Хатынь» предложил присылать материалы из районов: «Мы их сохраним, они останутся для истории»

«Потрясает своей пронзительностью. 12,5 минут о маленькой девочке, которая погибла в Тростенце. Этот фильм на экраны не вышел»

«Говорю: «Пётр Миронович Машеров». Школьники даже не слышали такой фамилии»

«Мы не прославляем своих героев. Где батька Минай Шмырёв? Где Машеров? По судьбе этих людей можно триллеры снимать»

«Почему не оцифровать базу партизан с описанием их подвигов, как это сделали россияне по ветеранам ВОВ?»

«Кто вспомнит, что на улице Широкой, нынешней Куйбышева, был лагерь СД? И тысячи людей похоронены там, где сегодня стоят многоэтажки»

«У нас есть День наркомана, День пьяницы. Дня партизана нет»

Боровик рассказал, как сохранить память о ВОВ: «Со средствами поражения у нас всё хорошо. Плохие средства доставки»

«Ветеран – о войне, другой их подзажёг»: политолог о том, как рассказывать молодёжи о ВОВ

«Наши противники делали сайты, где записывали наших узников, ветеранов. У нас таких платформ нет. 5-10 лет – и свидетели эпохи уйдут»

«В любом учреждении образования обязательным должно быть посещение мемориальных комплексов: Хатынь, Брестская крепость»

«Надо делать выставки мобильные, выдавать воспоминания в регионы»: как сохранить память о ВОВ

Директор мемориала «Хатынь»: «Ребёночек сгорел вместе с мамой. 19 лет было девочке. И когда это говоришь молодым женщинам-матерям…»