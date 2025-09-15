Инвестиция в будущее. В Витебском государственном аграрно-техническом колледже открылось новое учебное пространство для подготовки рабочих кадров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместный проект колледжа и Витебскоблгаза. Оснащенная лаборатория позволит изучать самые современные технологии газовой области сразу по нескольким специальностям. Набор по профильным квалификациям начали в этом году – теперь в колледже готовят слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, а также наружных газопроводов.

Дмитрий Хома, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома: То что в этом году пять новых специальностей в целом открыто, говорит о том, что мы идем в ногу со временем. И сегодня это один из примеров востребованных специальностей, и при полной заинтересованности заказчиков кадров. И только совместно мы можем достигать результатов, которые У нас есть. И ребята мотивированные, только первый курс, но они уже понимают зачем они пришли, и где они будут работать и это для нас очень важно.

Александр Бранцевич, генеральный директор УП «Витебскоблгаз»:

Ежегодно на наше предприятие приходит порядка 50-70 молодых специалистов. Это не только выпускники высших учебных заведений , но и также выпускники средних специальных и профессионально-технических учебных заведений нашей страны. И сегодня мы открываем новую аудиторию, новый класс, для того чтобы еще на ступеньку выше подняться в плане подготовки наших будущих специалистов.

В учреждении делают ставку на практикоориентированное образование. Каждый год обновляется материально-техническая база. Созданы все условия, для подготовки специалистов в востребованных экономикой профессиях.