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«Потрясает своей пронзительностью. 12,5 минут о маленькой девочке, которая погибла в Тростенце. Этот фильм на экраны не вышел»

26 марта 2018 16:40
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Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Про фильмы говорили. Поймите, снимаются фильмы. Я пошёл на другую секцию, показал фильм: 12,5 минут, снимали 2 года тому назад, «Люся – маленькая героиня большой войны». Этот фильм потрясает своей пронзительностью. 12,5 минут о маленькой девочке, которая погибла в Тростенце. Этот фильм на экраны не вышел.

Его нет на наших больших экранах, его нет нигде, он лежит где-то на полке.

Почему это прежнее руководство «Беларусьфильма» делало, мне неизвестно. Никого не обвиняю, но просто факт остаётся фактом, что многие наши кинокартины, документальное кино – оно незаметно.

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Артур Зельский # 75 лет трагедии Хатыни

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