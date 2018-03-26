Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Про фильмы говорили. Поймите, снимаются фильмы. Я пошёл на другую секцию, показал фильм: 12,5 минут, снимали 2 года тому назад, «Люся – маленькая героиня большой войны». Этот фильм потрясает своей пронзительностью. 12,5 минут о маленькой девочке, которая погибла в Тростенце. Этот фильм на экраны не вышел.

Его нет на наших больших экранах, его нет нигде, он лежит где-то на полке.

Почему это прежнее руководство «Беларусьфильма» делало, мне неизвестно. Никого не обвиняю, но просто факт остаётся фактом, что многие наши кинокартины, документальное кино – оно незаметно.