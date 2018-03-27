Боровик рассказал, как сохранить память о ВОВ: «Со средствами поражения у нас всё хорошо. Плохие средства доставки»

Новости Беларуси. О том, как рассказывать молодёжи о Великой Отечественной войне, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Боровик, политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Говоря военным языком: со средствами поражения у нас всё хорошо – у нас отличные есть и фильмы, и история. Есть, чем гордиться. У нас плохие средства доставки.

То есть, мы неэффективно доносим вот этот материал.

То есть, фильмы снимают – неплохой фильм, такой низкобюджетный, плохой прокат, мало сходили. Правду надо говорить, надо видеть свои проблемы.