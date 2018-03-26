«Кто вспомнит, что на улице Широкой, нынешней Куйбышева, был лагерь СД? И тысячи людей похоронены там, где сегодня стоят многоэтажки»

Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Георгий Атаманов, второй секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси:

Мы говорим сегодня о Хатыни, о тех сожжённых деревнях. Многие минчане здесь сидят, а кто сегодня вспомнит, что на улице Широкой, нынешней Куйбышева, был лагерь СД? И огромные тысячи людей похоронены там, где сегодня стоят многоэтажки.

Кто сегодня из нас может вспомнить первый концентрационный лагерь?

А их в Минске было 9. «Дрозды». Их надо увековечивать. Вот, если мы внутри страны будем эту память сохранять и показывать людям, как мы тяжело пережили годы войны – поверьте, и Европа, и Азия, и те же американцы будут нас уважать за это. Но агрессивно вести пропагандистскую работу… С нашей территории, ни разу в мире никуда мы с агрессией не ходили. Мы всё время терпим агрессоров здесь. Надо научиться понимать, что мы – народ толерантный. Мы готовы со всеми разговаривать, быть равными с равными. И пусть нас уважают только за то, что мы есть такие, какие есть.