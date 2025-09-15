На территории Евросоюза стартовали очередные учения НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий разрешил ввод на территорию страны солдат стран-участниц НАТО. Соответствующий документ был подписан накануне. Размещение армии проходит в рамках военной операции «Восточный страж». Маневры стартовали 12 сентября. Очередные тренировки альянса были инициированы европейцами, как ответ на белорусско-российские учения «Запад-2025», которые проходят внутри страны и завершатся 16 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры НАТО также являются реакцией на инцидент с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши на прошлой неделе. Хотя официальная Варшава утверждает, что часть дронов несла боевые элементы, никаких убедительных доказательств представлено не было. Учения «Восточный страж» охватывают весь восточный фланг альянса от крайнего Севера до Черного и Средиземного морей. В маневрах принимают участие вооруженные силы Дании, Германии, Франции и Великобритании. На тренировках солдаты отрабатывают тактику постоянной корректировки позиций, чтобы застать противника врасплох.