«Люди не знают, что имеют полное право осмотреть товар». Учимся защищать свои права потребителя

Игорь Терешко, минчанин: Купили в октябре чугунную сковороду. Написано, что 75 лет гарантии. Пользовались два раза, и сковорода покрылась ржавчиной. Выяснилось, что некачественный металл, видимо.

Минчанин Игорь Терешко купил чугунную сковороду еще полгода назад, а документ, подтверждающий факт приобретения, отсутствовал. Однако проблему решили красиво.

Дарина Гулюта, юрист: Наибольшей популярностью сегодня пользуются консультации экспертов по технически сложным товарам – телефоны, планшеты. И экспертов по обуви и кожгалантереи.

Татьяна Кашуба, минчанка: То селедку с душком куплю, то тушенку. Несу в магазин, показываю. И всегда деньги без проблем возвращают.

День защиты прав потребителей отмечается 15 марта во всём мире. Начало традиции было положено ещё в 1961 году. Столичные юристы вышли в народ, чтобы приподнять уровень правовой грамотности населения.

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как в белорусы предпочитают защищать свои права потребителя.

Закончилось всё хэппи-эндом. Никаких возражений не последовало.Проверили, когда куплена была сковорода, и вернули деньги.

Думаю, у нас в Беларуси с сервисом и с гарантиями гораздо лучше, чем в других странах.

Почти 153 тысячи рублей вернули минчанам за некачественные товары и услуги в 2017 году. На сайте Мингорисполкома появился «черный список» нерадивых предпринимателей. Но всегда ли прав только потребитель?

Елена, минчанка:

Вы знаете, я сама бывший работник торговли, и могу сказать открыто: наши покупатели очень часто пользуются своими правами. Даже тогда, когда не правы.

Анна, продавец:

Ну, поругался на меня, это же человек, что поделать. Дальше стою, улыбаюсь.

В этом году особое внимание юристы уделили интернет-торговле. Работа шла под лозунгом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Сегодня в республике на долю онлайн-покупок приходится почти 45%.

За 3 года втрое выросло число интернет-магазинов – до 16 тысяч.

Иван Русаков, судебный эксперт по технически сложным товарам:

Практически каждое устройство имеет программное обеспечение, и возникают сбои в работе. Сегодня проблема, когда при покупке товара люди просто его не осматривают. А потом оказывается, что там механические повреждения. Проблема в том, что люди не знают, что они имеют полное право осмотреть товар. Рассчитался – значит, что товар принят. И после этого вы никаких претензий к механическим повреждениям предъявить не сможете.

В ближайшее время в Беларуси планируется внести изменения в Закон «О защите прав потребителя».

В том числе в части предъявления требований по возврату денег и иному возмещению.

Наталия Жибуль, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Комиссия по жилищному строительству исходит из необходимости защиты интересов и прав потребителя. Ведь именно он является экономически более слабой стороной. В законопроекте рассматривается право на осуществление расчетов в наличной и безналичной форме, а также запрет на установление различных цен в зависимости от форм оплаты.