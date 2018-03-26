«Люди не знают, что имеют полное право осмотреть товар». Учимся защищать свои права потребителя
Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как в белорусы предпочитают защищать свои права потребителя.
День защиты прав потребителей отмечается 15 марта во всём мире. Начало традиции было положено ещё в 1961 году. Столичные юристы вышли в народ, чтобы приподнять уровень правовой грамотности населения.
Татьяна Кашуба, минчанка:
То селедку с душком куплю, то тушенку. Несу в магазин, показываю. И всегда деньги без проблем возвращают.
Работа специалистов организована в крупных торговых центрах Минска.
Юристы и эксперты отвечали на актуальные вопросы потребителей, помогали решить правовые проблемы.
Дарина Гулюта, юрист:
Наибольшей популярностью сегодня пользуются консультации экспертов по технически сложным товарам – телефоны, планшеты. И экспертов по обуви и кожгалантереи.
Минчанин Игорь Терешко купил чугунную сковороду еще полгода назад, а документ, подтверждающий факт приобретения, отсутствовал. Однако проблему решили красиво.
Игорь Терешко, минчанин:
Купили в октябре чугунную сковороду. Написано, что 75 лет гарантии. Пользовались два раза, и сковорода покрылась ржавчиной. Выяснилось, что некачественный металл, видимо.
Закончилось всё хэппи-эндом. Никаких возражений не последовало.Проверили, когда куплена была сковорода, и вернули деньги.
Думаю, у нас в Беларуси с сервисом и с гарантиями гораздо лучше, чем в других странах.
Почти 153 тысячи рублей вернули минчанам за некачественные товары и услуги в 2017 году. На сайте Мингорисполкома появился «черный список» нерадивых предпринимателей. Но всегда ли прав только потребитель?
Елена, минчанка:
Вы знаете, я сама бывший работник торговли, и могу сказать открыто: наши покупатели очень часто пользуются своими правами. Даже тогда, когда не правы.
Анна, продавец:
Ну, поругался на меня, это же человек, что поделать. Дальше стою, улыбаюсь.
В этом году особое внимание юристы уделили интернет-торговле. Работа шла под лозунгом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Сегодня в республике на долю онлайн-покупок приходится почти 45%.
За 3 года втрое выросло число интернет-магазинов – до 16 тысяч.
Иван Русаков, судебный эксперт по технически сложным товарам:
Практически каждое устройство имеет программное обеспечение, и возникают сбои в работе. Сегодня проблема, когда при покупке товара люди просто его не осматривают. А потом оказывается, что там механические повреждения. Проблема в том, что люди не знают, что они имеют полное право осмотреть товар. Рассчитался – значит, что товар принят. И после этого вы никаких претензий к механическим повреждениям предъявить не сможете.
В ближайшее время в Беларуси планируется внести изменения в Закон «О защите прав потребителя».
В том числе в части предъявления требований по возврату денег и иному возмещению.
Наталия Жибуль, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Комиссия по жилищному строительству исходит из необходимости защиты интересов и прав потребителя. Ведь именно он является экономически более слабой стороной. В законопроекте рассматривается право на осуществление расчетов в наличной и безналичной форме, а также запрет на установление различных цен в зависимости от форм оплаты.
Вводится запрет на истребование с потребителя при возврате ему денежных средств документ, удостоверяющего личность.
Закон дополняется статьей о реализации товаров, выполнении работ по подарочному сертификату. Предусматривается возможность по письменному соглашению с потребителем продлить срок бесплатного гарантийного ремонта с 14 до 30 дней.
В завершение предлагаем проверить себя на предмет владения азами закона «О защите прав потребителей»:
В какой из магазинов можно вернуть бракованный товар?
Варианты ответов:
Интернет-магазин, гипермаркет, ларёк на рынке, секонд-хенд, комиссионка, выставка-продажа.
Правильный ответ:
Товар с заводским дефектом, о котором покупатель не был уведомлен, можно вернуть в любой из перечисленных магазинов.
«Это чистый лохотрон. Разводят людей!». Кто и зачем звонит пенсионерам по вечерам, предлагая «бесплатный» ужин в ресторане?