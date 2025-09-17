«Даже в одной семье одного мнения не бывает. Поэтому мы не будем добиваться того, чтобы все молодые люди вступили в одну общественную организацию».
Куда пропал картофель? Все забрали перекупы или у внезапного дефицита главного белорусского продукта есть другие причины? Кто раздувает волну недовольства в Сети? И когда наконец полки магазинов будут забиты нашими овощами? Ответы на вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».
«Сегодня Беларусь и Россия вместе кормят полмира!»
«Вы поддерживаете войну на Украине, поставляете оружие. Все это оружие, когда закончится конфликт, будет у вас в Европе, бандиты будут ходить по улицам, убивать европейских граждан».
Новый раунд игры в цветные революции. Почему с Беларусью не вышло, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
«Который кричит, что все сфальсифицировано. Который зовет людей на улицу, который говорит: «Запад, приди, введи войска! Спаси нас во имя демократии и свободы!» Вот таких кандидатов нет. Выборов таких нет. Вот им и не нравится».
«Люди благодарны ему за то, что он в стране сберег мир. Люди помнят 20-й год, когда он не побоялся. Не побоялся, в отличие от Януковича, возглавил защиту страны, показал, как надо разбираться с цветной революцией».
В перечне обязательных документов заявление о согласии баллотироваться, биографические сведения, а также декларации о доходах и имуществе. Эта информация будет тщательно проверена ЦИК.
Центральная избирательная комиссия проведет заседание и рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы уже 31 октября. Предоставленные документы проверят на соответствие всем нормам законодательства.
Польские активисты почтили память героев Великой Отечественной войны в Минске.
Насколько едино выступает СНГ на международной арене? О чем будут говорить президенты на саммите? Какое будущее ждет Содружество и почему наши страны выступает на стороне здравого смысла? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «По существу».
К нам депутаты СНГ приезжают не вредить, не врать, а реально смотреть за выборами, наблюдать.
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