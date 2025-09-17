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Новости по тегу #Олег Гайдукевич

«Не бывает страны с одним мнением». Гайдукевич о белорусских партиях и молодёжи в политике
17 сентября 2025 17:35

«Не бывает страны с одним мнением». Гайдукевич о белорусских партиях и молодёжи в политике

Что с овощами в белорусских магазинах? В вопросе разбирались эксперты
19 мая 2025 19:44

Что с овощами в белорусских магазинах? В вопросе разбирались эксперты

Гайдукевич: если Президент на эту тему обратил внимание, то скоро будет лука столько, что не будет куда девать
19 мая 2025 16:34

Гайдукевич: если Президент на эту тему обратил внимание, то скоро будет лука столько, что не будет куда девать

Гайдукевич: они говорят о демократии, но душат свободу и мнение, противоречащее политике Брюсселя
02 февраля 2025 19:14

Гайдукевич: они говорят о демократии, но душат свободу и мнение, противоречащее политике Брюсселя

Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
01 февраля 2025 16:53

Почему в Беларуси провалилась цветная революция? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Гайдукевич: для Запада хороший кандидат в президенты – который палку взял, зовёт людей на улицу
31 января 2025 18:16

Гайдукевич: для Запада хороший кандидат в президенты – который палку взял, зовёт людей на улицу

Гайдукевич: Лукашенко является отцом современной белорусской государственности
31 января 2025 18:00

Гайдукевич: Лукашенко является отцом современной белорусской государственности

ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка кандидатами в Президенты
11 декабря 2024 10:47

ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка кандидатами в Президенты

В ЦИК подали заявления на регистрацию инициативных групп в поддержку Гайдукевича и Хижняка
30 октября 2024 19:22

В ЦИК подали заявления на регистрацию инициативных групп в поддержку Гайдукевича и Хижняка

«Если это диктатура, то пусть она будет и у нас». Поляки поразились чистоте на белорусских улицах
11 октября 2024 13:47

«Если это диктатура, то пусть она будет и у нас». Поляки поразились чистоте на белорусских улицах

Осколок СССР или актуальная организация? Вопросы сотрудничества стран СНГ разобрали эксперты
07 октября 2024 18:58

Осколок СССР или актуальная организация? Вопросы сотрудничества стран СНГ разобрали эксперты

На выборы Президента Беларуси приедет огромное количество наблюдателей из СНГ и Европы – Гайдукевич
07 октября 2024 18:10

На выборы Президента Беларуси приедет огромное количество наблюдателей из СНГ и Европы – Гайдукевич