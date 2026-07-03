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Новости по тегу #Вячеслав Данилович

Исторический выбор! Более 88% белорусов в 1996-м поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости
03 июля 2026 06:10

Исторический выбор! Более 88% белорусов в 1996-м поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости

В Минске обсудили исторические корни белорусской государственности
01 июля 2026 17:04

В Минске обсудили исторические корни белорусской государственности

От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов
24 июня 2026 13:41

От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

В Бресте проходят секционные заседания форума «Великое наследие – общее будущее»
21 июня 2026 13:35

В Бресте проходят секционные заседания форума «Великое наследие – общее будущее»

Жертвы «коричневой чумы» – в Беларуси почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля 2026 17:14

Жертвы «коричневой чумы» – в Беларуси почтили память узников фашистских концлагерей

Возможен ли тройственный союз Индии, Китая и России? Разобрался Данилович
22 марта 2026 19:33

Возможен ли тройственный союз Индии, Китая и России? Разобрался Данилович

Данилович: Индия может стать одним из центров силы многополярного мира
22 марта 2026 19:15

Данилович: Индия может стать одним из центров силы многополярного мира

В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?
11 февраля 2026 10:47

В Минске прошло заседание третьей сессии Палаты представителей – какие проекты приняты?

Почему мировому сообществу так интересна Беларусь? Объяснил Вячеслав Данилович
25 января 2026 19:55

Почему мировому сообществу так интересна Беларусь? Объяснил Вячеслав Данилович

Станет ли Совет мира конкурентом ООН и какие функции будет выполнять? Мнения
25 января 2026 19:25

Станет ли Совет мира конкурентом ООН и какие функции будет выполнять? Мнения

Данилович: проект программы соцэкономразвития Беларуси проработан достаточно основательно
02 декабря 2025 17:28

Данилович: проект программы соцэкономразвития Беларуси проработан достаточно основательно

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?
18 ноября 2025 16:48

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?