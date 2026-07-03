Новости по тегу #Вячеслав Данилович

Это символ нашей свободы, а еще уважения и благодарности тем, кто дал возможность жить на своей земле.
В основе суверенитета Беларуси лежит мощный исторический потенциал и политика в интересах народа.
В центре внимания был вопрос защиты интеллектуальной собственности.
Участники дискуссии отметили: идеология неонацизма превратилась в системный вызов современному миропорядку, размывающий сами основы международного права.
Особая дата для белорусов. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Жернова смерти перемалывали судьбы людей. За годы Второй мировой войны через них прошли 20 миллионов человек из 30 стран.
«Никто не отрицает, что между государствами есть определенные сложные моменты. Как вы верно отметили, между Китаем и Индией как бы не все гладко. Но, тем не менее, эти два государства взаимодействуют в рамках интеграционных объединений».
«Конечно, с моей точки зрения, на статус сверхдержавы Индия все-таки не может претендовать».
Телеканалы, входящие в обязательный общедоступный пакет, смогут использовать музыку без предварительного согласия авторов, но с выплатой им вознаграждения.
«Я от всей бы души пожелал каждому европейскому государству иметь такого национального лидера, как наш Президент».
«Совет мира – это шаг к созданию определенного нового уровня международных организаций».
Новая программа социально-экономического развития выстроена так, чтобы задачи были сбалансированными, а главное – достижимыми и реалистичными.
Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет 18-19 декабря.
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