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Новости по тегу #Александр Шпаковский

«Все девиации возведены в Канаде в абсолют»: Шпаковский о предложении фон дер Ляйен
27 сентября 2026 19:06

«Все девиации возведены в Канаде в абсолют»: Шпаковский о предложении фон дер Ляйен

Парламентские чтения прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой
02 сентября 2026 17:28

Парламентские чтения прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой

Информационно-просветительский проект «Пульс страны» прошел в Орше
25 августа 2026 16:53

Информационно-просветительский проект «Пульс страны» прошел в Орше

Политолог Шпаковский выступил в Мозыре в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»
04 августа 2026 17:14

Политолог Шпаковский выступил в Мозыре в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы»

«Пульс страны: факты, тренды, смыслы» – новый информационно-просветительский проект стартовал в Беларуси
30 июля 2026 18:56

«Пульс страны: факты, тренды, смыслы» – новый информационно-просветительский проект стартовал в Беларуси

Что происходит с миграционной политикой Евросоюза? Мнение экспертов
28 июня 2026 19:06

Что происходит с миграционной политикой Евросоюза? Мнение экспертов

Шпаковский: все заявления Президента – во благо белорусского народа
16 июня 2026 14:10

Шпаковский: все заявления Президента – во благо белорусского народа

Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта
08 марта 2026 19:32

Может Пхеньян помочь Тегерану? Эксперты обсудили теоретический сценарий развития конфликта

Шпаковский: Корея остается одной из потенциальных точек напряженности
08 марта 2026 19:19

Шпаковский: Корея остается одной из потенциальных точек напряженности

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО
20 декабря 2025 07:35

В Беларуси к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых объектов по обращению с ТКО

Шпаковский: ОДКБ не ограничивается исключительно военными функциями
24 ноября 2025 16:00

Шпаковский: ОДКБ не ограничивается исключительно военными функциями

Более 40 млрд евро тратит Польша на вооружение – Шпаковский про милитаристский угар в Европе и расхищение денег ЕС
23 ноября 2025 19:29

Более 40 млрд евро тратит Польша на вооружение – Шпаковский про милитаристский угар в Европе и расхищение денег ЕС