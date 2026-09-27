«Ценностно Урсула фон дер Ляйен, ее чиновники, финансово-политический истеблишмент Европейского союза близки к тем взглядам, которые исповедует верхушка Канады».
Во время парламентских чтений говорили о периоде, когда начиналось формирование национальной государственной идеи Беларуси. Вспомнили имена выдающихся общественных деятелей.
Это площадка для открытого обмена мнениями.
Людей волновала как военно-политическая обстановка вокруг Беларуси и санкционное давление Запада, так и региональные вопросы.
Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжит работу в регионах. Организаторы делают ставку на прямой контакт с аудиторией и человеческое доверие.
«Приглашение от этих людей из стран Африки, Ближнего Востока в Европейский Союз не имело ничего общего с толерантностью».
Заявление Александра Лукашенко комментируют в экспертом сообществе. Призыв поставить ценность человеческих жизней выше политических амбиций эксперты называют критически важным сигналом не только для Киева, но и всего мирового сообщества.
«Информация действительно носит гипотетический характер. Пока мы можем отталкиваться от заявления МИД Корейской Народно-Демократической Республики, мне оно представляется абсолютно справедливым».
«Стороны в юридическом плане отрицают государственность взаимно. В этой связи, высокий конфликтный потенциал сохраняется».
Одним из центральных приоритетов на пятилетку обозначено комплексное развитие регионов. Особое внимание будет уделено вопросам экологии.
«Правоохранительная тематика в деятельности блока является важной и значимой».
«Появление реактивных систем залпового огня «Полонез» с многоговорящим названием во многом обнулило ракетную программу польской армии закупки всех этих «Хаймарсов» и так далее».
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