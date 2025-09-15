Польша разрешила пребывание в стране иностранных военных НАТО

Польский президент Кароль Навроцкий одобрил развертывание войск НАТО в стране в ходе операции Eastern Sentry, призванной укрепить оборону воздушного пространства на восточном фланге альянса. Об этом пишет ТАСС.

Это решение было принято после проведения консультаций в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО, которые Варшава инициировала в связи с инцидентом с беспилотниками.

10 сентября польские вооруженные силы зафиксировали 19 нарушений воздушного пространство и уничтожили несколько БПЛА. По заявлению премьер-министра Дональда Туска, инциденты произошли в ночь с 9 на 10 сентября.

В Минобороны России сообщили, что удары были нанесены по объектам оборонной промышленности Украины и цели на польской территории не планировались. Также отмечалось, что дальность полета российских БПЛА не превышает 700 км, и Москва выразила готовность к диалогу с Варшавой.

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