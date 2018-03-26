«Материалы архивов немецких, Комитета госбезопасности, СБУ Украины»: о чём книга «Убийцы Хатыни»?

Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Вышла книга недавно – «Убийцы Хатыни». Она была подготовлена белорусскими и российскими историками. Здесь есть данные из материалов архивов Комитета госбезопасности, СБУ Украины. Ещё до этих событий, связанных с государственным переворотом. Данные материалов немецких архивов. И, в принципе, там, если анализировать показания карателей, то там, да, были не только украинцы.

И осетин, например, попадался в документах.

Но на этом основании нельзя вывод делать о целой нации. Но правду говорить обязательно надо.