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«Ветеран – о войне, другой их подзажёг»: политолог о том, как рассказывать молодёжи о ВОВ

27 марта 2018 13:39
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Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Боровик, политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Пришёл преподаватель полумёртвый, скучно рассказал. Ветеран пришёл – надо ещё молодого с ним рядом человека. Ветеран – о войне, другой их подзажёг. Какой-то ещё фильм коротко показали.

Новые методики работы с молодёжью.

Учитывая «ютюбы», «интернеты», прочие средства. То есть, нужно проработать. И здесь мы «на коленке» сами ничего не решим. Это должны собраться эксперты, и с профессорско-преподавательским составом посоветоваться, и с партиями, и с молодёжью.

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Беларусь помнит # Вадим Боровик

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