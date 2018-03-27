«Ветеран – о войне, другой их подзажёг»: политолог о том, как рассказывать молодёжи о ВОВ

Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Боровик, политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Пришёл преподаватель полумёртвый, скучно рассказал. Ветеран пришёл – надо ещё молодого с ним рядом человека. Ветеран – о войне, другой их подзажёг. Какой-то ещё фильм коротко показали.

Новые методики работы с молодёжью.

Учитывая «ютюбы», «интернеты», прочие средства. То есть, нужно проработать. И здесь мы «на коленке» сами ничего не решим. Это должны собраться эксперты, и с профессорско-преподавательским составом посоветоваться, и с партиями, и с молодёжью.