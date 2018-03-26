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«Мы не прославляем своих героев. Где батька Минай Шмырёв? Где Машеров? По судьбе этих людей можно триллеры снимать»

26 марта 2018 18:01
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Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:
Я в YouTube как-то искал материалы о партизане Корже. Это – Герой Советского Союза, наш земляк, известный партизанский командир. И я нашёл фильмы российского производства, но не белорусского. И я, в этой связи, действительно, не понимаю, почему, обладая всеми ресурсами, мы не прославляем своих героев, а происходят какие-то мучительные поиски идентичности. И на этом фоне разного рода популярные Интернет-порталы, не буду их называть, продвигают нам совершенно какую-то не нашу версию истории. Достают из закромов не наших персонажей: поляков, кого угодно.

И выставляют их в качестве белорусских героев.

Где Орловский? Где Ваупшасов? Где Корж? Где батька Минай Шмырёв? Где Машеров, в конце концов? Ведь по судьбе этих людей можно было триллеры снимать. У Машерова погиб отец в годы сталинских репрессий, немцы убили мать, партизанский командир.

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Беларусь помнит # Александр Шпаковский

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