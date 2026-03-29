Новости по тегу #Вадим Боровик

Инаугурация – год спустя. В мире стало еще сложнее. У нас спокойно, есть экономический рост. Мы по прежнему спокойно работаем, открываем поликлиники и производства, реализуем крупные национальные проекты. Веселимся в праздники, отдыхаем на заморских берегах и встречаем миллионы гостей.
«Пригласила меня администрация района, глава. Поработали вместе, пообщались. В пойме Лошицкого водохранилища, ранее оно так называлось, вырубили какие-то деревья, сложили ветки».
«То лучшее, которое было, мы сохраняем, трансформируем и адаптируем к современным реалиям».
Чем занимаются делегаты Всебелорусского народного собрания? Кто несет ответственность за выполнение поставленных собранием задач? Почему пятилетние планы эффективные? И какими полномочиями обладает главный орган народовластия? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Не может быть войны как таковой в чистом виде против государства, обладающего ядерным оружием», – высказался Никита Беленченко. Вадим Боровик добавил: «Может быть прокси-война».
«Мы показали, что суверенная, сильная Беларусь в рамках Союзного государства является более полезной, потому что наше Союзное государство может быть центростремительной силой».
«Сложилась так ситуация у России, конъюнктура не очень выгодная с точки зрения СВО, нужен мирный тыл. Видите, Беларусь как суверенное государство гораздо лучше, чем если бы это было государство, которое тем или иным образом было включено в состав той же Российской Федерации».
Хотя соседнее государство больше пострадало не от дронов, а от информационной вакханалии. Людей продолжают пугать восточной агрессией, это привычно и постоянно, а польский бизнес считает убытки.
«Когда я издал книгу, всегда стратегически размышлял. Я ее подарил практически всем своим коллегам – депутатам. Предложил, кому было интересно – я им подарил. Подарил и Александру Григорьевичу.».
На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Китае, мы увидели тот самый переход к многополярности и кто в эпоху глобальной перестройки в первых рядах и готов вести за собой.
Гэта жаданая ўзнагарода – як для маладых аўтараў, так і для дасведчаных пісьменнікаў. На конкурс паступіла больш як семдзесят заявак. На галоўнай сцэне свята – назвалі найлепшыя творы паэзіі, драматургіі і публіцыстыкі.
«И Россия это понимает».
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