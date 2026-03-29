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Новости по тегу #Вадим Боровик

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты
29 марта 2026 16:57

Инаугурация Лукашенко, за которой следил весь мир! Собрали самые главные моменты

«Участок леса привели в порядок» – о своём участии в марафоне чистоты рассказал Вадим Боровик
07 ноября 2025 14:49

«Участок леса привели в порядок» – о своём участии в марафоне чистоты рассказал Вадим Боровик

Праздник новостроек и трудовых свершений – о 7 ноября поговорили с депутатом Мингорсовета
07 ноября 2025 14:12

Праздник новостроек и трудовых свершений – о 7 ноября поговорили с депутатом Мингорсовета

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу
03 ноября 2025 18:22

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу

Войны априори не может быть? Мнения о ситуации вокруг границ Беларуси
15 сентября 2025 18:17

Войны априори не может быть? Мнения о ситуации вокруг границ Беларуси

Не было бы интереса к БРИКС и ШОС, если бы там кто-то декларировал доминирование – Боровик
15 сентября 2025 17:06

Не было бы интереса к БРИКС и ШОС, если бы там кто-то декларировал доминирование – Боровик

Боровик: для Беларуси суверенитет ни на что не меняется – ни на нефть, ни на воздушное пространство
15 сентября 2025 16:19

Боровик: для Беларуси суверенитет ни на что не меняется – ни на нефть, ни на воздушное пространство

Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава
14 сентября 2025 17:41

Польшу «бомбануло» от атаки БПЛА! Разбираемся, чего на самом дело хочет добиться Варшава

Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях
11 сентября 2025 11:51

Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях

Переговоры Лукашенко и большой парад в Китае – собрали главное с саммита ШОС
07 сентября 2025 17:40

Переговоры Лукашенко и большой парад в Китае – собрали главное с саммита ШОС

На Дне белорусской письменности в Лиде назвали лауреатов национальной литературной премии
07 сентября 2025 07:49

На Дне белорусской письменности в Лиде назвали лауреатов национальной литературной премии

Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик
25 августа 2025 16:20

Без Беларуси в Европе безопасность не обеспечить – Боровик