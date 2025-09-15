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ГПК: более 1,2 млн граждан Европы посетили Беларусь без виз

15 сентября 2025 08:46
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ГПК: более 1,2 млн граждан Европы посетили Беларусь без виз-0

С начала 2025 года Беларусь приняла свыше 171 тысячи иностранных граждан в соответствии с безвизовым режимом. Об этом сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Всего с апреля 2022 года страну посетили более 1,2 миллиона европейцев, в основном из Латвии, Литвы и Польши. Только за прошедшую неделю в страну въехало более 4 тысяч человек.

До конца 2025 года продлен безвизовый режим для граждан 38 европейских стран. Невзирая на введенные ограничения со стороны соседних стран ЕС, Беларусь сохраняет открытость и добрососедские отношения, отмечают в ведомстве.

В Государственном пограничном комитете тажке подчеркивают, что иностранцы, посещающие республику, лично убедились в ее безопасности и продолжают путешествовать.

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

# Граница # Государственная граница Беларуси # Госпогранкомитет

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