Финал шоссейной велогонки в Мадриде был отменён из-за протестов активистов

Протестанты распыляли дымовые шашки и блокировали движение, что привело к столкновениям с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Многие спортсмены и вовсе сошли с дистанции раньше из-за агрессивной толпы. Некоторые – получили травмы. Ранее, властям пришлось задействовать более 1000 сотрудников полиции для охраны участников гонки, однако это не помогло. В результате напряженной ситуации организаторы приняли решение отменить финиш. Тем временем Международное спортивное сообщество с тревогой отреагировало на произошедшее, подчеркивая важность обеспечения безопасности как участников, так и зрителей.