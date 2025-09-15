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Финал шоссейной велогонки в Мадриде был отменён из-за протестов активистов

15 сентября 2025 07:56
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Финал многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Испании» был отменен в результате протестов активистов. Манифестанты выбежали на трассу с палестинскими флагами пытаясь добиться дисквалификации израильской команды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал шоссейной велогонки в Мадриде был отменён из-за протестов активистов-2

Протестанты распыляли дымовые шашки и блокировали движение, что привело к столкновениям с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Многие спортсмены и вовсе сошли с дистанции раньше из-за агрессивной толпы. Некоторые – получили травмы. Ранее, властям пришлось задействовать более 1000 сотрудников полиции для охраны участников гонки, однако это не помогло. В результате напряженной ситуации организаторы приняли решение отменить финиш. Тем временем Международное спортивное сообщество с тревогой отреагировало на произошедшее, подчеркивая важность обеспечения безопасности как участников, так и зрителей. 

# Протесты # Испания

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