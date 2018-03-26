«Говорю: «Пётр Миронович Машеров». Школьники даже не слышали такой фамилии»

Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Иосиф Кругликов, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств:

Мы в последнее время как-то забываем историю. Недавно было 100 лет Октябрьской революции. И это настолько было слабо освещено, настолько было слабо сказано про это. Я почему про это говорю.

Мы в какой-то степени сами становимся манкуртами.

И, на сегодняшний день, если я выступаю перед школьниками, перед студентами… Как-то стоял вопрос, говорю: «Пётр Миронович Машеров». И мне было как-то не совсем удобно, приятно, что школьники даже не слышали такой фамилии. Хотя, это – Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, который сделал очень много для нашей страны. И, на сегодняшний день, когда мы поднимаем вопрос о том, что необходимо установить, хотя бы, какую-то доску, где он погиб – мы не находим поддержки. И это является каким-то таким настораживающим моментом – что мы, в нашем обществе, можем говорить о каких-то больших, глобальных проблемах, но нужно смотреть на то, как нам внутри своей страны формировать сознание.