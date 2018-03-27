Директор мемориала «Хатынь»: «Ребёночек сгорел вместе с мамой. 19 лет было девочке. И когда это говоришь молодым женщинам-матерям…»

Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Хатынь требует разного возрастного посещения. Одного человека.

Он должен посетить и в школьном возрасте, и когда подрастёт.

Потому что я вижу, когда приезжают молодые мамы с маленькими детьми, и когда им рассказываешь про вот эту трагедию: как маленький ребёночек, 7 недель ему было от рождения, сгорел вместе со своей мамой. 19 лет было девочке. Он сгорел. И когда вот это говоришь этим молодым женщинам-матерям, у них боль уже вот здесь остаётся. Оттуда она уже никуда не уйдёт, потому что они уже представляют себе: что весь этот кошмар, этот ужас может быть и у них. Мы много говорим о Победе. И правильно мы говорим о нашей победе. Но, всё равно, где-то, может быть, надо сказать и о жертвах. Какой ценой досталась нам эта победа, какой страшной ценой. И, особенно, о жертвах среди мирного населения, ни в чём не повинных людей. Потому что «Хатынь» – это памятник именно мирным людям. И, самое главное, это – памятник детям, маленьким детям.