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«Надо делать выставки мобильные, выдавать воспоминания в регионы»: как сохранить память о ВОВ

27 марта 2018 14:33
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Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной Академии наук Беларуси:
То, что касается воспоминаний – эти воспоминания есть во многих наших музеях. В музее Великой Отечественной войны, в Хатыни. Может быть, надо задуматься и делать какие-то выставки мобильные, выдавать воспоминания в регионы, в районы. На базе районных музеев – привозить вот эти экспозиции, чтобы могла прийти местная молодёжь, послушать там, как всё это происходило.   

Хатынь и сохранение памяти о войне: «Что происходит»

# общество # Беларусь помнит # Вячеслав Данилович

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