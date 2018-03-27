«Надо делать выставки мобильные, выдавать воспоминания в регионы»: как сохранить память о ВОВ

Новости Беларуси. Как сохранить память о Великой Отечественной войне, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной Академии наук Беларуси:

То, что касается воспоминаний – эти воспоминания есть во многих наших музеях. В музее Великой Отечественной войны, в Хатыни. Может быть, надо задуматься и делать какие-то выставки мобильные, выдавать воспоминания в регионы, в районы. На базе районных музеев – привозить вот эти экспозиции, чтобы могла прийти местная молодёжь, послушать там, как всё это происходило.