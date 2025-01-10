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Новости по тегу #Артур Зельский

В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским
10 января 2025 13:42

В Беларуси простились с директором мемориального комплекса «Хатынь» Артуром Зельским

На 56-м году из жизни ушёл Артур Зельский, автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь»
08 января 2025 17:27

На 56-м году из жизни ушёл Артур Зельский, автор идеи и концепции музея в мемориальном комплексе «Хатынь»

Директор мемориального комплекса «Хатынь»: оставьте нас в покое, наша национальная идея – мир
12 ноября 2024 16:03

Директор мемориального комплекса «Хатынь»: оставьте нас в покое, наша национальная идея – мир

Ужасающие факты трагедии и историческая справка. Показываем новую книгу о Хатыни
31 марта 2023 14:41

Ужасающие факты трагедии и историческая справка. Показываем новую книгу о Хатыни

Новый музей в Хатыни поражает посетителей. В чём его уникальность? Экскурсию для СТВ провёл директор комплекса
26 марта 2023 17:53

Новый музей в Хатыни поражает посетителей. В чём его уникальность? Экскурсию для СТВ провёл директор комплекса

Экскурсия по обновлённому музею в Хатыни для Президента. Как это было?
22 марта 2023 21:20

Экскурсия по обновлённому музею в Хатыни для Президента. Как это было?

«То, что несёт с собой война». Лукашенко поразила атмосфера обновлённого музея в Хатыни
22 марта 2023 11:35

«То, что несёт с собой война». Лукашенко поразила атмосфера обновлённого музея в Хатыни

Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории
21 марта 2023 19:33

Эта рана не затягивается. Рассказываем про Хатынь и уникальную находку на её территории

«Доброе дело делаете!» Президент съездил в «Хатынь» и проверил, как идёт реконструкция
23 сентября 2022 16:46

«Доброе дело делаете!» Президент съездил в «Хатынь» и проверил, как идёт реконструкция

«Это самый уникальный экспонат». Какую археологическую находку показал Президенту директор «Хатыни»?
23 сентября 2022 16:30

«Это самый уникальный экспонат». Какую археологическую находку показал Президенту директор «Хатыни»?

«Чтобы тут не было никакой показухи!» Лукашенко доложили, как продвигается реконструкция «Хатыни»
23 сентября 2022 11:01

«Чтобы тут не было никакой показухи!» Лукашенко доложили, как продвигается реконструкция «Хатыни»

«Ни с чем не сравнить эту трагедию». В мемориальном комплексе «Хатынь» воссоздадут церковь XVIII века
22 июня 2022 21:09

«Ни с чем не сравнить эту трагедию». В мемориальном комплексе «Хатынь» воссоздадут церковь XVIII века