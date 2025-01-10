Новости по тегу #Артур Зельский

Автор более полутора сотен научных статей и монографий посвятил жизнь сохранению исторической памяти белорусского народа.
Именно под его руководством это место боли и скорби белорусского народа стало центром притяжения для всех небезразличных к истории своей страны людей, тех, кто помнит и из поколения в поколение передаёт эти знания.
Хатынь, как ни одно место, подчеркивает, что мы, белорусы – мирные люди, что мы никогда не стремились кому-то нанести урон, увечья, кому-то сделать больно.
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