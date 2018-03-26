Гайдукевич считает, что детям надо показывать «Иди и смотри»: «А то придут в кинотеатр – Капитан Америка с щитом бежит и немцев крушит»

Новости Беларуси. О страшных уроках военных лет и попытках перекроить историю говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-Демократической партии Беларуси:

Вот показали фильм «Иди и смотри». Я свою дочь посадил смотреть. Первые 10 минут – не хочет. Смотрю – скучно.

В конце фильма – сидит, рыдает.

Почему у нас только один день посвятили в Доме кино – показали этот фильм? Моё мнение: во всех кинотеатрах, и классами водить вместо урока какого-то. Поверьте, это сыграет огромную роль. Иначе через какое-то время, смотря на эти блокбастеры...

Егор Хрусталёв, ведущий:

Мы с Вами приблизительно одного возраста. Помните, нас, школьников, водили на этот фильм. Это был шок. Это было страшно.

Олег Гайдукевич:

Водили. Страшно было. Шок. Но, поверьте, в сердце остаётся.

14-15 лет – они очень впечатлительные.

Это хорошо. А то они придут в кинотеатр: Капитан Америка с щитом бежит и немцев этих крушит. И они так и будут думать: Капитан Америка выиграл Великую Отечественную войну.